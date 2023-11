Le Virginia Tech Science Festival revient ce week-end

BLACKSBURG, Virginie (WAVY) – Le Virginia Tech Science Festival devrait revenir le 11 novembre avec des activités amusantes comme jouer à la balle avec des robots, extraire l’ADN des fraises, assembler l’ADN des bonbons et explorer le fond des cours d’eau.

Il y a plus de 50 expositions à voir pendant le Festival scientifique de Virginia Tech à Blacksburg le 11 novembre, de 10 h à 15 h. Les événements auront lieu au Centre des arts de la mousse, Bibliothèque Caron M. Newman et Salle Torgersen. Tous les événements sont gratuits et ouverts au public.





Ce sera la 10e édition du festival des sciences. Les organisateurs affirment que plus de 4 000 personnes y participent chaque année. Les participants peuvent profiter d’activités pratiques, de démonstrations et de conversations individuelles avec les chercheurs.

De nombreux événements des années précédentes seront de retour. Certains des nouveaux événements incluent un certain nombre de présentateurs communautaires, des clubs de robotique, deux groupes d’étudiants des écoles publiques du comté de Montgomery et des organisations à but non lucratif à vocation scientifique.

“Je suis ravie que cela se soit développé et étendu pour faire partie du tissu de Virginia Tech”, Phyllis Newbill, directrice associée des réseaux éducatifs et du Centre pour les réseaux et impacts éducatifs dit. “Il y a des enfants qui ont commencé à aller au Virginia Tech Science Festival étant enfants, et maintenant ils ont grandi, faisant partie du personnel et derrière la table en participant à la logistique du festival.”

Le festival a débuté en 2014 avec l’intention d’inspirer le public en voyant ce qui se passe à Virginia Tech, puis en reliant cela à ce qui est généralement enseigné dans les écoles de la maternelle à la 12e année.

« Ce qu’il y a de merveilleux dans le travail avec les enfants, c’est que vous avez un nouveau public chaque année », a déclaré Newbill. « Je pense que le festival continuera de croître et j’espère que davantage de chercheurs, d’entreprises et de membres de la communauté l’utiliseront comme canal de sensibilisation. Nous avons un public – vous apportez simplement la science.

Le festival scientifique est le fruit d’un effort de collaboration entre les instituts de recherche de Virginia Tech ainsi que de nombreux membres de la communauté. Il est soutenu par le Center for Educational Networks and Impacts, l’Institute for Creativity, Arts and Technology, College Access Collaborative et Virginia Cooperative Extension.

Un parking pour l’événement sera disponible chez Virginia Tech. Garage de l’extrémité nord et sur d’autres sites du campus.

