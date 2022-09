Le virage britannique vers Reaganomics est rejeté par les marchés

Les acteurs du marché ont immédiatement prédit que la Grande-Bretagne devrait augmenter ses émissions d’obligations et augmenter considérablement son endettement pour payer les coupes – ce qui n’est pas typique des gouvernements conservateurs à faible taux d’imposition du passé.

Cela a été considéré, même par certains de ses partisans, comme un pari politique et économique avec Truss qui n’a pas encore fait face à l’électorat britannique au sens large lors d’un vote national – contrairement à son prédécesseur Boris Johnson.

Truss – dont la position politique “Trussonomics” a été comparée à celle de ses idoles politiques Ronald Reagan et Margaret Thatcher – a maintenant mis le pays sur une voie économique complètement en désaccord avec la plupart, sinon la totalité, des grandes économies mondiales alors que l’inflation déborde et une crise du coût de la vie déferle sur l’Europe.

Et avec la chute des obligations, la livre sterling a également été envoyée en chute libre après avoir atteint des creux de 37 ans face au dollar ces dernières semaines. Il a terminé vendredi en baisse de près de 3,6% contre le billet vert. Sur la semaine, il a perdu 5% et est maintenant en baisse de 27% depuis juste avant le vote sur le Brexit de 2016.

Les marchés obligataires britanniques se sont effondrés vendredi alors que les investisseurs évitaient les actifs du pays. Les rendements (qui évoluent à l’inverse des prix) sur le gilt à 5 ans ont augmenté d’un demi-point de pourcentage – ce qui, selon Reuters, était la plus forte hausse sur une journée depuis au moins 1991.

“Pour nous, l’ampleur de la hausse des rendements des gilts a plus à voir avec un marché devenu dysfonctionnel”, ont déclaré Antoine Bouvet, stratège principal des taux d’ING, et Chris Turner, responsable mondial des marchés, dans la note.

Les analystes d’ING ont déclaré dans une note de recherche que les investisseurs craignaient que le Trésor britannique ne se soit effectivement engagé à emprunter à durée indéterminée pour ces réductions d’impôts, et que la Banque d’Angleterre devra répondre par des hausses de taux plus agressives.

Le journal de gauche The Guardian l’a qualifié de “budget pour les riches” en première page samedi, tandis que le Times l’a qualifié de “grand pari fiscal”. Le journal de droite Daily Mail l’a qualifié de “véritable budget conservateur” tandis que Kwarteng lui-même a déclaré que c’était une “très bonne journée pour le Royaume-Uni”, refusant de commenter les mouvements de devises.

Les banques de Wall Street envisagent maintenant sérieusement de casser la parité avec le dollar américain – pour la première fois dans l’histoire – et de nombreux commentateurs ont comparé la livre à une monnaie de marché d’urgence.

“Un certain nombre d’indicateurs… suggèrent que la liquidité s’assèche et que le fonctionnement du marché est altéré. Un signal de la BOE indiquant qu’elle est disposée à suspendre les ventes de gilts contribuerait grandement à restaurer la confiance du marché, surtout si elle veut maximiser son chances de lutter contre l’inflation avec des outils conventionnels comme les hausses de taux d’intérêt. [quantitative tightening] En bref, la bataille ne vaut pas la peine d’être menée pour la BOE”, ont-ils ajouté, faisant référence à la décision de la Banque de normaliser son bilan après des années de relance.

ING a également noté que les perspectives souveraines à long terme du Royaume-Uni sont actuellement stables avec les trois grandes agences de notation, mais le “risque d’un éventuel passage à une perspective négative” pourrait survenir lors de leur révision (21 octobre et 9 décembre).

Les analystes de la Deutsche Bank ont ​​déclaré, quant à eux, que “le prix d’une politique budgétaire accommodante a été mis à nu par le marché” vendredi.

“[Friday’s] les mouvements du marché suggèrent qu’il pourrait y avoir un manque de crédibilité”, a déclaré Sanjay Raja, économiste principal à la Deutsche Bank, dans une note de recherche.

« Un plan de redressement des finances publiques sur une base soutenable sera nécessaire mais pas suffisant pour que les marchés reprennent confiance dans une économie aux déficits jumeaux importants. [the U.K.’s fiscal and current account balances],” il ajouta.

“Essentiellement, avec la politique budgétaire qui évolue vers un territoire plus facile, il peut maintenant incomber à la Banque d’Angleterre de stabiliser l’économie, avec le MPC [Monetary Policy Committee] avoir plus de travail à faire pour combler l’écart entre la politique budgétaire expansionniste et la politique monétaire de resserrement.”

– Karen Gilchrist de CNBC a contribué à cet article.