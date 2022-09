Le virage à droite contre l’Ukraine est peut-être imminent

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Dans une allocution virtuelle à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été clair sur la fin de partie. Il a refusé de faire des concessions au Kremlin, a appelé à une aide militaire pour aider à “rendre le drapeau ukrainien sur l’ensemble du territoire” et a exhorté la communauté internationale à punir la Russie pour son invasion de son pays et les atrocités présumées que ses forces ont commises depuis.

“La Russie sera forcée de mettre fin à cette guerre, la guerre qu’elle a commencée”, a déclaré Zelensky. “J’exclus que le règlement puisse se produire sur une base différente.”

Le président ukrainien a reçu une rare standing ovation après avoir terminé son discours, signe de la sympathie mondiale pour sa cause. Peu importe la frustration de Kyiv face à l’équivoque des pays du monde «non aligné», dont beaucoup ont maintenu des relations amicales avec Moscou alors que la guerre faisait rage, les responsables ukrainiens avaient des raisons de se sentir réconfortés après que les diplomates aient adressé de nombreuses réprimandes sévères à la Russie aux Nations Unies. L’inquiétude à l’égard de Moscou s’est d’autant plus prononcée qu’elle a pris deux mesures d’escalade la semaine dernière – en donnant le feu vert à des “référendums” illégaux et factices dans les zones d’Ukraine contrôlées par la Russie, tout en ordonnant une mobilisation partielle de quelque 300 000 soldats russes supplémentaires.

Des puissances encore plus « neutres » ont exprimé leur désapprobation d’un effort de guerre russe qui est largement considéré comme une violation du droit international et des principes de la Charte des Nations Unies. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a insisté sur le fait que “la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées”. Son homologue indien, Subrahmanyam Jaishankar, a mis en garde contre « les attaques flagrantes commises en plein jour » qui resteraient « impunies ».

Avec des fusils Kalachnikov, la Russie mène le vote organisé en Ukraine

Mais alors même que la réputation internationale de la Russie prend de nouveaux coups, l’Ukraine peut avoir des raisons de s’inquiéter des changements de vent dans les démocraties occidentales. Les analystes s’inquiètent depuis longtemps de l’endurance de l’Occident dans la défense de l’Ukraine, conscients des inquiétudes croissantes concernant la flambée des prix de l’énergie et des vieux soupçons à l’égard de l’establishment libéral à Bruxelles et à Washington. Cette détermination a largement perduré alors que nous entrons dans le huitième mois du conflit. Mais les sondages montrent un faible intérêt de la part de certains électeurs pour le soutien à l’Ukraine, d’autant plus que les défis économiques s’accumulent plus près de chez eux.

Sur le plan électoral, l’Europe connaît une mini-poussée de factions politiques traditionnellement eurosceptiques et favorables à la Russie. L’extrême droite a émergé en tant que faiseurs de rois dans les pourparlers de coalition en cours en Suède. Et dimanche, les électeurs italiens ont élu ce qui sera probablement une coalition de partis de droite dirigée par les Frères d’Italie d’extrême droite et la charismatique politicienne Giorgia Meloni.

Meloni elle-même a rhétoriquement soutenu Kyiv ces derniers mois, mais des alliés clés n’ont pas caché leur affinité pour le Kremlin. Matteo Salvini, chef de la Ligue nativiste, a mis en doute l’efficacité des sanctions contre la Russie. Silvio Berlusconi, l’ancien Premier ministre italien, s’est adressé à la télévision italienne ce mois-ci pour défendre Poutine, un ami de longue date sur la scène mondiale.

“Poutine a été poussé par la population russe, par son parti et par ses ministres à inventer cette opération spéciale”, a déclaré Berlusconi. « Les troupes étaient censées entrer, atteindre Kyiv en une semaine, remplacer le gouvernement de Zelensky par des gens décents, puis repartir. Au lieu de cela, ils ont trouvé une résistance, qui a ensuite été alimentée par des armes de toutes sortes venues de l’ouest.

Le challenger de centre-gauche Enrico Letta a répondu de façon cinglante : « Ces propos démontrent que dans une partie de notre système électoral, à droite mais pas seulement, il y a ceux qui, en somme, disent : ‘Arrêtons cette guerre, donnons à Poutine ce qu’il il veut.’ Je trouve cela inacceptable.”

L’Italie prête pour un vote brisant le plafond de verre et un virage à droite

Certes, les sondages en Europe après l’invasion du 24 février montrent baisses importantes de l’approbation pour la Russie et Poutine parmi les partis populistes de droite, notamment en Italie. Mais, comme une récente enquête Pew a noté, ces partis de droite restent encore beaucoup plus positifs envers le régime russe que le reste du public dans leurs sociétés. De tels sentiments sous-tendent un voyage controversé «d’enquête» organisé par des politiciens du parti d’extrême droite allemand AfD dans les zones sous contrôle russe en Ukraine, qui a été annulé la semaine dernière seulement après une réaction massive face à la possibilité que des élus allemands renforcent directement l’action de Poutine. appareil de propagande.

Alors que la guerre s’éternise, les Ukrainiens et les stratèges occidentaux craignent que le scepticisme du public quant au bilan des sanctions contre la Russie – qui a vu les prix de l’énergie grimper en Europe – et les dépenses financières importantes pour soutenir Kyiv puissent augmenter. Il y a aussi le risque d’une indifférence croissante. Banc a récemment constaté que moins d’Américains sont plus préoccupés par la perspective d’une défaite ukrainienne qu’ils ne l’étaient au printemps et une grande majorité pense maintenant que l’aide actuelle à l’Ukraine est suffisante.

Ce n’est pas surprenant étant donné les dizaines de milliards de dollars de soutien déjà déboursés par l’administration Biden. Pew a également constaté que les républicains américains sont plus susceptibles de croire leur gouvernement donne trop à l’Ukraine que trop peu. Le dégoût pour les coûts de la guerre influence les prochaines élections de mi-mandat, tandis qu’une partie de la base républicaine – défendue par l’ancien président Donald Trump et cultivée par l’animateur notoirement ami de Poutine de Fox News, Tucker Carlson – nourrit depuis longtemps de la sympathie pour la Russie de Poutine.

“Je pense que nous sommes au point où nous avons donné assez d’argent à l’Ukraine”, a déclaré ce mois-ci JD Vance, le candidat républicain de l’Ohio au Sénat. “Je fais vraiment.”

Les experts pensent que la dernière série de financements sanctionnés par le Congrès pour l’Ukraine pourrait être la dernière à passer sans heurts par la législature américaine. «Il serait trop simpliste de dire qu’il s’agit d’un problème plus qu’un autre à ce stade. Mais les électeurs parlent aux membres conservateurs du Congrès », a déclaré à Politico Mackenzie Eaglen, expert en défense à l’American Enterprise Institute de centre-droit. “C’est vraiment conduit de la base à Washington et non l’inverse.”

Les démocrates, quant à eux, se retrouvent dans des positions inhabituellement bellicistes par rapport à leurs rivaux nationaux. “Les Ukrainiens font de sérieux progrès et devraient continuer à progresser l’année prochaine”, a déclaré le sénateur Chris Murphy (D-Conn.) au Washington Post. “Si les républicains gagnent la Chambre et que l’on commence à dire qu’ils ont fini de financer l’Ukraine, cela a des effets potentiellement catastrophiques sur le moral des Ukrainiens et leur capacité à mener le combat.”