Le violoncelliste franco-belge Camille Thomas remplit les galeries vides du Louvre de musique classique

À plus de 500 ans, la Joconde aura vu beaucoup de choses dans sa vie exposées – mais rarement celle-ci: près de quatre mois sans visiteurs.

Le Louvre étant fermé en raison des restrictions du COVID-19 depuis fin octobre, ce qui pourrait être la peinture la plus célèbre du monde regarde de son panneau à travers un verre pare-balles dans le vide maintenant silencieux du grand bâtiment.

Mais vendredi, le musée n’était pas entièrement vide.

Au-delà de la Joconde, dans la salle de Caryatides du Louvre – une salle conçue par Pierre Lescot au XVIe siècle et remplie d’œuvres d’art grecques – le violoncelliste franco-belge Camille Thomas a interprété une série d’œuvres de compositeurs classiques pour une vidéo spéciale diffusé sur YouTube le 5 mars.

Il s’agit du neuvième d’une série mettant en scène le musicien se produisant dans des bâtiments vides, avec des lieux précédents tels que Versailles et le Grand Palais.

Thomas, qui est devenu viral lors du premier verrouillage de la France en 2020 avec une vidéo d’elle jouant son violoncelle Stradivarius de 1730 sur les toits de Paris, a déclaré que jouer à l’intérieur du Louvre était une expérience transformatrice.

« C’est vraiment pour moi extrêmement émouvant car je me retrouve dans l’éternité, dans l’espoir absolu », a déclaré Thomas.

Elle espère que sa performance inspire les autres et leur apporte du réconfort pendant cette période difficile.

« Je pense que l’art peut nous rendre immortels et mon objectif est juste de partager ce sentiment et cet espoir avec les gens à travers cette vidéo, à travers cette image ».

Malgré les demandes pour qu’elle se produise dans des musées vides du monde entier, Thomas a hâte de jouer à nouveau de la musique devant les gens.

«J’ai reçu énormément de messages de musées du monde entier me demandant de venir me produire et j’espère que cette période où je joue seul dans les musées sera bientôt terminée et que bientôt je pourrai partager – et c’est le moment de l’éternité, le moment unique avec les autres », a-t-elle déclaré.