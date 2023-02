Le violeur Isla Bryson n’est pas vraiment transgenre, suggère Nicola Sturgeon

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Nicola Sturgeon a déclaré qu’il était “presque certainement” que le violeur condamné Isla Bryson ne soit pas vraiment transgenre, convenant qu’elle ne prétend l’être que comme “une issue facile”.

Le premier ministre écossais subit des pressions sur la question depuis que Bryson – reconnue coupable d’avoir violé deux femmes alors qu’elle était un homme du nom d’Adam Graham – a été envoyée dans une prison pour femmes.

La dirigeante du SNP a été pressée jeudi de savoir si elle pensait que Bryson – transféré dans la prison pour hommes à la suite d’un tollé public – pouvait être considéré comme une femme.

Le chef conservateur écossais Douglas Ross a tenté de coincer Mme Sturgeon sur sa croyance en l’auto-identification, le processus par lequel une personne trans n’a pas besoin d’un diagnostic médical pour s’identifier comme un sexe différent de celui de son sexe de naissance.

En réponse, Mme Sturgeon a déclaré qu’elle ne savait pas si Bryson mentait. “Cet individu prétend être une femme – ce que j’ai dit, c’est que je n’ai pas d’informations sur la validité ou non de ces affirmations.”

“Ce que je pense être pertinent dans ce cas n’est pas de savoir si l’individu est un homme ou prétend être une femme ou est trans, ce qui est pertinent, c’est que l’individu est un violeur… C’est pourquoi l’individu est dans une prison pour hommes, pas dans la prison pour femmes, ce sont les problèmes qui comptent.

M. Ross a lu une citation d’une des victimes de Bryson, qui a déclaré: «Je ne crois pas qu’il soit vraiment transgenre. J’ai l’impression qu’il s’est moqué d’eux en l’utilisant. En ce qui me concerne, c’était pour se faciliter les choses.

“Vous avez de véritables cas où des gens cherchent désespérément à être réaffectés pour les bonnes raisons parce qu’ils sont nés dans ce corps… pas parce qu’ils ont violé deux personnes et ont décidé que c’était une solution de facilité.”

M. Ross a demandé à Mme Sturegon pourquoi elle “donne aux violeurs une issue facile” – un commentaire selon Mme Sturgeon “ne rend pas service aux victimes d’actes criminels”.

En réponse, le chef du SNP a déclaré: «La citation que Douglas Ross a racontée là-bas, mon sentiment est que c’est presque certainement le cas, c’est pourquoi le facteur clé dans ce cas n’est pas la prétention de l’individu à être une femme.

“Le facteur clé et le seul important à cet égard est que l’individu est reconnu coupable de viol – l’individu est un violeur – et c’est le facteur qui devrait être décisif pour les décisions sur la façon dont ce prisonnier est maintenant traité.”

Isla Bryson a été reconnue coupable du viol de deux femmes et attend sa condamnation (PENNSYLVANIE)

Pendant ce temps, un haut responsable du cabinet fantôme de Westminster a déclaré que des leçons pourraient être tirées des tentatives écossaises de réforme du genre si le parti travailliste remportait les prochaines élections.

John Healey, secrétaire à la défense du parti travailliste, a déclaré que son parti était favorable à une réforme de la législation sur la reconnaissance du genre afin de faciliter l’obtention d’un certificat de reconnaissance du genre par les personnes transgenres.

Mais il a déclaré que la querelle actuelle entre Holyrood et le gouvernement britannique était « source de division ». Les MSP ont adopté le projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre (Écosse) à Holyrood avant la nouvelle année, mais il a ensuite été bloqué à l’aide d’une ordonnance sans précédent en vertu de l’article 35.

Les ministres britanniques ont déclaré que la législation pourrait enfreindre la loi britannique sur l’égalité en vigueur. M. Healey a exhorté les deux gouvernements à travailler ensemble pour améliorer le projet de loi et a déclaré que son propre parti, s’il était au gouvernement, prendrait note des amendements du Scottish Labour.

« Nous avons créé une guerre constitutionnelle et culturelle, avec un groupe minoritaire très discriminé au centre de la tempête. Ce que Keir Starmer dirait maintenant, et les travaillistes britanniques diraient, c’est qu’il n’est pas trop tard.

“Si le gouvernement prenait du recul et essayait de résoudre ces problèmes ensemble, il serait alors possible de concilier les problèmes de délimitation juridictionnelle créés par le règlement de dévolution.”

Tentant de clarifier la position du parti travailliste, il a déclaré que le parti comprend que la législation actuelle sur la reconnaissance du genre est obsolète et a ajouté : « Nous tirerions certainement les leçons [from the Scottish parliament].

«Nous veillerions à ce que cela se fasse au parlement de Westminster, comme le prétendaient certains membres du parti travailliste écossais. S’assurer qu’il existe des garanties pour protéger les espaces non mixtes pour les femmes… et protéger la primauté de la loi sur l’égalité.