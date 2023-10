Un violeur reconnu coupable de Tri-Cities devrait être condamné à perpétuité après avoir reçu son « troisième coup » en vertu de la loi de l’État de Washington.

Un jury du comté de Franklin a récemment déclaré Eddie James Davis, 42 ans, coupable d’avoir agressé une femme dans une chambre de motel de Pasco en juillet 2022.

Bien qu’il soit normalement possible qu’il sorte de prison, deux condamnations au début des années 2000 signifieront que Davis ne sortira jamais de prison.

Les deux condamnations signifient que le dernier crime de Davis déclenche la décision de l’État. loi sur les récidivistesplus communément connue sous le nom de loi des « trois coups ».

Des peines de trois avertissements sont imposées aux délinquants reconnus coupables de trois crimes violents, y compris les agressions au premier et au deuxième degrés et les viols au premier et au deuxième degrés.

La loi prévoit une peine obligatoire à perpétuité. L’utilisation de la phrase est relativement rare dans l’État de Washington – seulement 263 sur environ 12 000 incarcérés les délinquants purgent des peines de prison pour une troisième condamnation.

Il devrait être condamné le 2 novembre.

Davis a un long passé criminel qui remonte à son adolescence, mais les crimes importants dans cette affaire se sont produits à la fin de son adolescence et au début de la vingtaine.

La première condamnation pour voies de fait au deuxième degré a eu lieu lorsqu’il avait 18 ans dans le comté de King, selon les archives judiciaires. Le rapport d’un policier de Tukwila indique qu’il a tenté de frapper un policier et a tiré sur un autre alors qu’il s’enfuyait dans une voiture volée.

Deux ans plus tard, Davis a attaqué un homme à l’extérieur d’une maison de Pasco, faisant presque perdre la vue à la victime d’un œil.

Depuis ces condamnations, il est entré et sorti de prison, mais aucune de ces condamnations n’a été considérée comme une « troisième grève ».

Viol dans un motel à Pasco

En juillet 2022, une femme a rapporté qu’elle s’était rendue dans la chambre d’hôtel de Davis au Tahitian Inn de Pasco. C’était une connaissance.

Plus tard, elle a été contactée par la police au sujet d’une affaire sans rapport et elle a dit au policier que Davis l’avait agressée.

Il a été inculpé le lendemain et un jury l’a déclaré coupable après un court procès le mois dernier.

Condamnations antérieures

Davis a passé une grande partie de sa vie adulte dans des démêlés avec la justice, commençant lorsqu’il était mineur avec une condamnation pour voies de fait au troisième degré en 1999.

La première de ses deux accusations d’agression au deuxième degré est survenue l’année suivante lorsqu’un policier de Tukwila l’a repéré au volant d’une camionnette Plymouth Voyager volée.

Les policiers ont tenté d’arrêter la camionnette alors qu’elle entrait dans le parking d’un hôtel. Alors que la police tentait de l’encercler, Davis recula contre un arbre.

Les agents pensaient qu’il allait sortir et courir, mais Davis s’est précipité vers une voiture de police de Renton. L’agent à l’intérieur a déclaré qu’elle pensait qu’il allait percuter sa voiture, mais il a raté de peu la voiture et un autre agent.

Selon des documents judiciaires, Davis a tiré un coup de feu lors de son évasion. Plus tard, la camionnette a été abandonnée, mais le chien policier a trouvé Davis sous les mûriers à proximité.

Il a finalement plaidé coupable de conduite de véhicule sans autorisation et de voies de fait au deuxième degré.

Sa condamnation suivante, qui compte comme sa deuxième grève, concerne une agression au deuxième degré sur la neuvième rue à Pasco en juillet 2002. Les enquêteurs affirment que Davis a attaqué un homme qu’il connaissait à l’école alors qu’ils se voyaient à l’extérieur d’une fête.

La victime est tombée et Davis a commencé à lui donner des coups de poing et de pied à la tête et dans le haut du corps, selon des documents judiciaires. La victime a déclaré que l’attaque n’était pas provoquée.

Davis a ensuite plaidé coupable de voies de fait en décembre 2002 et a été condamné à environ deux ans et demi de prison.

Depuis lors, d’autres condamnations vont d’une agression délictuelle à motivation sexuelle en 2006 à une violation des ordonnances de protection en 2009 et 2011 et des voies de fait au troisième degré en 2012 et 2019.

Sa peine la plus longue est liée à une accusation portée en 2011 pour violation d’une ordonnance de non-contact. Il avait alors été condamné à près de cinq ans de prison.