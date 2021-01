– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

Le jour de l’inauguration est arrivé – et avec lui, une mer de violet. Vice président Kamala Harris a assisté au service religieux du matin dans un ensemble violet des designers noirs Christopher John Rogers et Sergio Hudson. Michelle Obama a été aperçue dans un manteau et un costume prune de la tête aux pieds également de Hudson, tandis qu’Hilary Clinton s’est présentée dans un élégant tailleur-pantalon violet. Et hier soir, la première dame entrante Jill Biden s’est emmitouflée dans un manteau portefeuille magenta de Jonathan Cohen. Pourquoi tant de violet?

Ce n’est pas une coïncidence si les femmes politiques de premier plan arborent toutes le violet aujourd’hui – c’est un geste symbolique. Le violet est la couleur de l’unité, un mélange du bleu démocrate et du rouge républicain. Harris, Obama, Biden et Clinton sont tous sortis dans la couleur bipartisane (qui est également un clin d’œil au mouvement des suffragettes) pour encourager les Américains à s’unir en 2021.

C’est une tendance qui, compte tenu de sa signification, devrait durer bien au-delà du jour de l’inauguration. Si vous souhaitez incorporer la nuance symbolique dans votre propre garde-robe, voici quelques-unes des pièces violettes les plus populaires sur Internet, y compris certaines des marques les mieux notées appartenant à Black.

Où acheter des manteaux et des vêtements violets

Pour un look similaire à celui de Harris et al., Vous pouvez trouver de superbes manteaux et pantalons violets chez des détaillants populaires comme J.Crew (vous pouvez accrocher un manteau en laine italienne aubergine), Nordstrom (nous sommes de grands fans du manteau violet Ugg , le trench classique Kate Spade et le manteau portefeuille Ralph Lauren) et Macy’s (comme ce tailleur-pantalon Calvin Klein disponible en tailles standard et plus). Il y a aussi une ceinture en daim violet semblable à celle de Michelle Obama en vente chez Neiman Marcus.

Vous pouvez également acheter de nombreuses marques et entreprises de mode appartenant à des Noirs pour des pièces violettes. Certains de nos meilleurs choix? Ce vêtement de détente violet confortable de NaCIO Apparel, un survêtement violet Savage x Fenty approuvé par Rihanna ou le populaire « Slap » (casquette doublée de satin) de Grace Eleyae qui vient en violet et qu’Oprah a répertorié comme l’une de ses choses préférées de 2020 .

