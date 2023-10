Le viol collectif au parc Görlitzer à Berlin met à nu les faiblesses sociales

Commentez cette histoire Commentaire

BERLIN — Deux tout-petits ont dirigé leurs vélos vers le bas d’une pente dans le bassin central herbeux du parc Görlitzer de Berlin, sous le soleil de la fin de l’été. Tandis que les chauffeurs-livreurs de nourriture passaient devant eux, les touristes se promenaient sur des vélos de location encombrants, profitant du « Berlin alternatif » qu’on leur promettait dans leurs guides. À portée de voix des cris de joie des enfants, un trafiquant de drogue sur un vélo bleu rouillé tournait en rond devant un correspondant du Washington Post.

« As-tu besoin de quelque chose? » Il a demandé. Un autre dealer, cette fois à pied, vêtu d’un jean usé et d’une chemise ample blanche, tente sa chance : « De quoi as-tu besoin ? Marijuana? »

Affectueusement surnommé « Görli » par les Berlinois, ce parc de 35 acres situé au cœur du quartier de Kreuzberg est une collision de mondes, où familles et étudiants se promènent devant des dealers vendant de la marijuana, de la cocaïne et maintenant, de plus en plus, du crack et de l’héroïne.

Les dessous sombres de cet étrange mélange ont récemment été révélés à nouveau après un viol collectif brutal en juin sur une touriste géorgienne de 27 ans. Lors d’un sommet sur la sécurité en septembre pour faire face à l’augmentation de la criminalité et des drogues dures dans le parc, les responsables de la ville ont convenu de mesures comprenant davantage de sensibilisation communautaire, des salles de consommation de drogue, une surveillance vidéo et une clôture du parc la nuit.

Que faire de Görli est plus qu’un simple débat sur un parc incarnant l’image contre-culturelle de Berlin. Il s’agit également d’une ville mondiale émergente aux prises avec la flambée des prix de l’immobilier, une politique d’immigration tendue et une culture croissante de la drogue – et qui ne tire pas les leçons des expériences des autres villes européennes. Le sort de Görli dépend de la capacité de Berlin à conserver ce qui a fait sa particularité, tout en devenant un centre mondial.

« Nous avons besoin d’un concept holistique. Nous avons également besoin d’une stratégie à l’échelle de la ville », a déclaré Oliver Nöll, membre du Parti de gauche et adjoint au maire du district de Friedrichshain-Kreuzberg à Berlin. Il a déclaré qu’il n’y avait pas de solutions à court terme et que ces problèmes devaient être résolus dans toute la capitale. « Nous vivons des situations similaires partout dans la ville, pas seulement ici. »

Les efforts passés pour « réparer » Görli ont inclus deux groupes de travail, une présence policière accrue, une politique de courte durée zéro drogue et même la création d’espaces désignés pour les trafiquants de drogue dans le parc en utilisant de la peinture en aérosol rose – une autre expérience de courte durée. Une clôture autour du parc devrait être érigée d’ici le début de l’année prochaine.

« Ce que je ne veux pas, c’est que Görlitzer Park représente Berlin à l’avenir », a déclaré Kai Wegner, un homme politique conservateur de l’Union chrétienne-démocrate qui est maire de Berlin depuis cinq mois. « Nous n’avons pas besoin d’un point chaud de la criminalité, mais d’un endroit où les gens peuvent se rassembler et se sentir à l’aise. Et surtout, je veux que tous les Berlinois soient en sécurité à Berlin.»

Wegner plaide pour plus de sécurité que ce qui a été vu dans le passé dans un Berlin en roue libre, connu pendant des décennies pour sa permissivité et son style de vie alternatif – un mode de vie qui semble de plus en plus déplacé dans la capitale de la plus grande économie d’Europe.

Les habitants affirment cependant qu’une forte présence policière et la fermeture du parc la nuit ne sont pas la solution. Les raids antidrogue ne font que donner lieu à un jeu du chat et de la souris dans leurs quartiers, et les usagers quittent désormais le parc pour se tirer dessus dans les rues et aux portes.

« Le quartier est l’une des zones urbaines les plus densément peuplées de Berlin. Et c’est pourquoi il est important d’avoir un parc ici. Le fermer ne ferait que déplacer les problèmes ailleurs dans le quartier », a déclaré David Kiefer, membre de l’initiative des résidents locaux Wrangelkiez United.

Le groupe insiste sur le fait que toute tactique policière plus forte doit être associée à une vaste sensibilisation communautaire et à des tentatives d’intégration des populations marginales, comme le nombre croissant de sans-abri – mesures que la ville a promis d’examiner mais a déclaré qu’elle n’avait pas nécessairement le budget nécessaire. pour.

« Pas de flics pour Görli ! » » lire une banderole jaune accrochée à côté d’une petite foule de manifestants qui se sont rassemblés le jour où les responsables de la ville se sont réunis pour discuter du nettoyage du parc. « Arrêtez le profilage racial » a été peint à la bombe sur le chemin autour du parc pour protester contre ce qu’ils considèrent comme un élément racial dans l’augmentation des fouilles policières.

Kiefer considère le parc et ses environs comme un vestige d’un Berlin en voie de disparition rapide, alors que les loyers élevés excluent les créatifs et que les clubs sont contraints de fermer suite à des plaintes liées au bruit.

« Görli est toujours considéré comme un peu peu recommandable et sauvage », a déclaré Kiefer, qui habite dans le quartier depuis 11 ans. « C’était peut-être Berlin dans le passé, mais je pense que quelque chose a radicalement changé. … Berlin est en train de s’auto-abolir.»

Les migrants et le trafic de drogue

Associé au trafic de drogue, le parc a également vu un nombre croissant de personnes sans abri et de personnes souffrant de problèmes de santé mentale, selon l’association des résidents. En février, ses membres ont écrit une lettre ouverte à la ville, appelant à résoudre les problèmes de drogues dures et de sans-abri avec des salles de consommation sécurisées, des soins psychiatriques et médicaux et des hébergements pour la nuit.

Les trafiquants de drogue du parc sont en grande majorité des migrants. Beaucoup d’entre eux se tournent vers le trafic de drogue parce qu’ils n’ont pas de permis de séjour ou ont un statut d’asile incertain et n’ont pas le droit de travailler dans l’économie officielle.

Dans un coin dégagé du parc Görlitzer, un jeune homme noir a disparu dans un buisson pour récupérer un sac en papier brun dont il a extrait une pochette en plastique plus petite. Il l’a échangé contre de l’argent avec un grand homme blanc qui, à en juger par son accent, était un local. Il fourra son achat dans la poche de son short avant de traverser le parc à vélo.

«J’adorerais rester ici», a déclaré un jeune Libyen assis à proximité. Dans son pays d’origine, il avait suivi une formation de mécanicien automobile. «Maintenant, je vends de la drogue. Mais juste de la marijuana », a-t-il déclaré, s’exprimant sous couvert d’anonymat par crainte d’être expulsé. « Je ne dis à personne chez moi comment je gagne de l’argent. »

L’année dernière, il a commencé à consommer du crack. « Parfois, je le prends un soir. Parfois un matin. C’est triste ici. C’est ennuyant. Toute la journée. Toute la nuit. Cela me permet de passer la journée. Ce n’est pas ce que je pensais que ce serait », a-t-il déclaré.

La pauvreté et la migration font depuis longtemps partie de l’histoire de la région autour du parc Görlitzer. Après la Seconde Guerre mondiale, des pans de Kreuzberg devaient être démolis par un projet d’autoroute, et ceux qui le pouvaient s’en allèrent. La construction soudaine du mur de Berlin en 1961 a laissé le quartier encerclé sur trois côtés, le rendant encore plus indésirable.

Bientôt, elle devint le foyer d’immigrants, connus sous le nom de Gastarbeiter (travailleurs invités), en particulier venus de Turquie, amenés pour aider à remettre sur pied l’économie ouest-allemande. Ils ont été suivis dans les années 1970 par le mouvement des squatters qui s’est emparé des bâtiments abandonnés.

Au cours des trois décennies qui ont suivi la chute du mur et la restauration de Berlin en tant que capitale d’une Allemagne unifiée, la ville a été transformée, en particulier dans des quartiers comme Kreuzberg. Une vague de gentrification a déferlé, faisant grimper les loyers et chassant de nombreux habitants.

Alors que la population de Berlin approche rapidement la barre des 4 millions d’habitants, les logements deviennent de plus en plus rares et moins abordables, les loyers ayant doublé depuis 2009. Bien qu’un recensement mené par la ville des personnes vivant dans les rues de Berlin en janvier 2020 ait dénombré près de 2 000 sans-abri, les personnes concernées ont contesté ce chiffre, disant que ce n’était pas représentatif et réduisait le nombre de personnes comptées à un simple chiffre. Les associations de protection sociale évaluent ce chiffre entre 6 000 et 10 000.

Alors que le soleil commençait à se coucher sur Görli, des groupes d’amis se sont installés sur l’herbe pour profiter de ses derniers rayons et porter un toast au week-end. A quelques mètres, à l’une des entrées du parc, trois personnes se sont installées en cercle sur le trottoir, se parlant dans un allemand flou. Au lieu de siroter des bières du vendredi soir, ils se sont blottis autour de leurs affaires, fourrés dans des sacs d’épicerie durables et préparés leurs pipes à crack, ignorant le monde qui les entoure.

«C’est une conséquence du fait que nous sommes une grande ville où les gens viennent, que la pauvreté est là, que le sans-abrisme augmente. Et nous n’avons aucun concept. Aucune réponse, rien du tout », a déclaré Monika Herman, membre du Parti vert et ancienne maire du district.