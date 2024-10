Le vinyle prospère chez United Record Pressing alors que le plus ancien fabricant de disques du pays joue un air familier

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Au cours des six décennies qui ont suivi la sortie du premier single américain des Beatles par United Record Pressing, le plus ancien fabricant de disques vinyles du pays a survécu aux 8 titres, aux cassettes, aux CD, aux Napster, aux iPod et aux services de streaming.

NASHVILLE, Tennessee (AP) — Au cours des six décennies écoulées depuis Pressage de disques unis éradiqué le premier single américain des Beatles, Le plus ancien fabricant de disques vinyles du pays a survécu aux 8 pistes, aux cassettes, aux CD, aux Napster, aux iPod et aux services de streaming. Aujourd’hui, l’entreprise basée à Nashville a rebondi de façon si spectaculaire qu’une partie de son équipement et de sa technologie a été modernisée pour répondre à la demande toujours croissante de vinyles à l’ancienne.

L’entreprise, âgée de 75 ans, a adapté ses activités, passant du remplissage de juke-box à l’aide aux DJ pour faire tourner et remplir les étagères malgré une pandémie. Sur les étagères de son entrepôt se trouvent des versions maîtresses de Johnny Cash, Kanye West et The Black Crowes.

Lorsque Mark Michaels a racheté l’entreprise en 2007, le vinyle commençait à disparaître : ses 38 employés produisaient pour la plupart des singles pour des artistes rap, souvent des promotions pour des clubs. Michaels voulait avoir une chance concrète de bâtir une entreprise et pensait pouvoir maintenir celle-ci stable, mais sans la développer de manière substantielle. Elle a également une histoire riche en tant que première usine de pressage de disques dans le Sud, y compris un appartement au sommet de l’usine qui abritait des artistes et des dirigeants de la musique noirs pendant la ségrégation.

« Vous êtes entré dans ce bâtiment et vous avez ressenti 50, 60 ans d’histoire et l’importance de ce qu’il représentait », a déclaré Michaels, PDG et président de l’entreprise. « Et oui, vous vous étouffez, vous avez la chair de poule. » vivre cela.

Aujourd’hui, United Record Pressing gère une usine plus récente, six fois plus grande que celle achetée par Michaels, avec environ 125 employés qui fabriquent jusqu’à 80 000 disques par jour.

Divers facteurs ont le vinyle boosté ces dernières années, des artistes indépendants insistant sur les albums vinyles aux détaillants à grande surface qui rejoignent le mouvement.

En 2023, les revenus américains issus des disques vinyles ont augmenté de 10 % pour atteindre 1,4 milliard de dollars, soit la 17e année consécutive de croissance, selon la Recording Industry Association of America. Les disques représentaient 71 % des revenus provenant des formats musicaux non numériques et, pour la deuxième fois depuis 1987, les ventes de vinyles ont dépassé celles des CD.

United Record Pressing a connu sa propre évolution. L’usine de pressage initiale a été créée en 1949 par le label Bullet Records de Nashville. Dans les années 1950, elle est devenue Southern Plastics Inc. et s’est concentrée sur les singles de 7 pouces préférés des fabricants de juke-box.

Au début des années 1960, la société pressait plus d’un million de disques par mois. Il a signé un accord pour produire des singles pour Motown Records et a déménagé dans des locaux plus grands comprenant l’appartement qui a accueilli The Supremes, Smokey Robinson et d’autres – et qui est devenu connu sous le nom de « Motown Suite ». En 1963, elle pressa le premier single américain des Beatles, « Please Please Me ». Puis, dans les années 1970, une restructuration a transformé l’entreprise en United Record Pressing.

Au cours des années 1980, les disques sont devenus un marché de niche. Les DJ avaient encore besoin de disques pour leurs platines. Les artistes du rap et du hip-hop les utilisaient pour le « scratch ». Mais les CD les avaient dépassés.

À la fin des années 2000, les artistes indépendants insistaient pour sortir des disques vinyles. En 2015, les records étaient largement adopté à nouveau, mais il y avait peu de fabricants et ils s’appuyaient sur des presses des années 1960 et 1970 et sur un nombre limité de spécialistes capables de les faire fonctionner, a déclaré Michaels. La demande a encore augmenté pendant la pandémie de coronavirus.

« C’est de l’art », a déclaré Michaels de disques vinyles. « Les artistes et les fans veulent quelque chose de tactile auquel s’accrocher et avec lequel s’engager. Il est facile de diffuser de la musique en streaming, et le streaming de musique est un excellent moyen de découvrir de nouvelles musiques. Mais vous savez, en fin de compte, c’est une sorte de papier peint sonore.

Aujourd’hui, l’usine mélange l’ancien et le nouveau.

Il y a de nombreux panneaux de bois sur l’équipement audio utilisé pour tester les versions originales des disques avant qu’ils ne soient utilisés pour presser des copies. Et l’usine a sa part d’équipements de pressage modernisés qui semblent exister depuis la dernière fois que le vinyle a dominé le marché.

La technologie améliore également le processus. Au-delà des presses plus anciennes, il existe des machines élégantes et nouvellement fabriquées qui sortent les disques de manière plus silencieuse et plus efficace. Et il existe d’énormes sacs de cailloux colorés provenant de matériaux jetés qui peuvent être à nouveau pressés pour former de nouveaux disques.

Les machines qui tamponnent les copies maîtresses utilisent une technologie qui était en place pour produire des CD et des DVD, désormais rééquipée pour le vinyle.

Dans une pièce plus éloignée de l’usine, le vrombissement des machines laisse place à la musique.

C’est là que Tyler Bryant pourrait écouter 10 disques en une seule fois en tant que responsable du contrôle qualité de l’entreprise. Parlant des rythmes de l’harmonica d’un album de Cash, Bryant a déclaré qu’il avait découvert de nombreux artistes et disques qui ne figureraient pas sur sa liste, allant de Harry Styles à Le « Cowboy Carter » de Beyoncé aux artistes indépendants.

« Beaucoup de variété, c’est ce que j’apprécie », a déclaré Bryant. « Je n’aime pas être coincé dans un seul genre, tu sais? »

A quelques kilomètres de là, des architectes et une équipe de construction sont à l’œuvre pour préserver l’ancienne usine de 1962 et préparer le terrain pour son avenir. Quant à ce à quoi cela ressemblera, Michaels dit de rester à l’écoute.

« Ma vision n’est pas encore complètement cristallisée, mais le mandat est que c’est l’un des espaces les plus importants de toute la musique », a déclaré Michaels. « Cela doit être célébré. Il faut que ce soit quelque chose dans lequel les gens peuvent s’engager.

Jonathan Mattise, Associated Press