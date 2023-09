Le vin rouge coule dans les rues de la ville après qu’un accident dans un réservoir de distillerie ait libéré plus d’un demi-million de gallons

La petite ville de Levira, au Portugal, était au bord d’une catastrophe environnementale lundi après l’éclatement de deux réservoirs contenant près de 600 000 gallons de vin rouge, envoyant une marée cramoisie de jus de raisin fermenté dans les rues et vers un cours d’eau.

Des vidéos circulant en ligne montraient du vin coulant dans les rues de Levira et sur une colline escarpée de São Lorenco de Bairro, une petite ville d’environ 2 000 habitants.

Selon le New York Post, la quantité de vin qui s’est échappée aurait pu remplir une piscine olympique et le déversement a déclenché une alerte environnementale.

Les deux réservoirs appartenaient à la distillerie Levira, qui a présenté ses excuses à ses voisins pour l’incident.

« Nous regrettons profondément l’incident survenu ce matin, impliquant l’éclatement de 2 unités de stockage de vin DOC propre à la consommation, résultant de la mesure extraordinaire de soutien du gouvernement aux producteurs et aux caves de la Crise de Distillation 2023, motivée par l’excès de vin dans le pays. « , lit-on dans une version traduite de la publication Facebook de l’entreprise. « Même si l’incident n’a fait aucun blessé, nous souhaitons exprimer notre sincère préoccupation quant aux dégâts causés en général à Levira, et en particulier aux habitations. »

L’entreprise a déclaré que les causes de l’incident faisaient l’objet d’une enquête de la part des autorités.

Dans un post ultérieur, la distillerie Levira a remercié le conseil municipal d’Anadia, la protection civile, les pompiers volontaires d’Anadia et le GNR SEPNA, ou la police environnementale, pour être intervenus rapidement et minimiser autant que possible les impacts.

La distillerie Levira a également indiqué qu’elle était consciente de l’intervention importante visant à collecter le vin et ses sous-produits, et tout en sachant qu’ils sont en danger, ils font « tous les efforts » pour garantir que les établissements vinicoles et les producteurs avec lesquels ils ont travaillé au fil des ans soient non affecté par le déversement.

« Nous assumons l’entière responsabilité des coûts associés au nettoyage et à la réparation des dégâts, avec des équipes disponibles pour le faire immédiatement », ont déclaré les responsables de la distillerie. « Nous nous engageons à résoudre cette situation le plus rapidement possible. »

L’entreprise a demandé aux résidents de conserver des photos et des enregistrements des dommages, afin qu’ils puissent discuter et coordonner la manière de résoudre le problème.