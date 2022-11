Le vin naturel est l’une des catégories les plus en vogue dans l’alcool en ce moment, et les allégations de santé sont tout aussi enivrantes : buvez du vin naturel, disent les partisans, et vos maux de tête et gueule de bois seront moins graves ; vous ne vous sentirez pas aussi déshydraté; votre santé intestinale s’améliorera.

“Il y a une large perception que lorsque vous buvez quelque chose de plus propre, vous buvez quelque chose de plus sain”, a déclaré Anita Oberholster, experte de l’industrie du raisin et du vin à l’Université de Californie à Davis. Mais, dit-elle, “il n’y a aucune preuve claire de cela.”

Alors, le vin naturel est-il réellement meilleur pour vous que ses homologues conventionnels, ou est-ce juste un peu de marketing avisé ? Nous avons examiné certaines des allégations de santé les plus courantes du vin naturel et demandé aux experts s’ils avaient des données scientifiques pour les étayer.

Qu’est-ce que le vin naturel, exactement ?

Avant d’évaluer les allégations santé du vin naturel, il est important de s’entendre sur ce dont on parle. Contrairement aux produits portant le label biologique certifié, qui doivent respecter un ensemble d’exigences fédérales claires et réglementées, le vin naturel est au mieux le résultat d’un ensemble de principes de production volontaires et bien intentionnés : Utiliser des raisins issus de l’agriculture biologique ; n’ajoutez rien (comme la levure) ou ne modifiez rien (comme les niveaux d’acidité) pendant le processus de fermentation ; ne pas filtrer le produit final (afin de conserver ses saveurs naturelles funky et ses microbes) ; et ajoutez peu ou pas de sulfites (produits chimiques naturellement produits pendant le processus de fermentation ou ajoutés pour préserver la fraîcheur ou minimiser l’oxydation).