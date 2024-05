Le vin et le fromage aident à lutter contre la démence

Manger du fromage et boire du vin rouge pourraient aider à combattre les symptômes de la démence, selon une étude menée par l’Iowa State University auprès de près de 1 800 Britanniques.

L’étude publiée dans le Journal of Alzheimer’s Disease a révélé qu’un verre de rouge par jour, ainsi que la consommation de fromage et un repas hebdomadaire d’agneau, contribuaient à réduire le risque de démence en raison des niveaux de protéines dans le cerveau, qui le protégeaient de dommage.

L’étude de l’Iowa State University menée auprès de 1 800 Britanniques de la UK Biobank, âgés de 46 à 77 ans, a révélé que l’excès de sel était le principal facteur contribuant à l’altération des fonctions cognitives, mais qu’une dose quotidienne de vin et de fromage aidait.

Consommation de nourriture

Les participants à l’étude – choisis à partir d’informations génétiques et sanitaires approfondies – ont été interrogés sur leur consommation de fruits frais, de fruits secs, de crudités et de salades, de légumes cuits, de poissons gras, de poissons maigres, de viande transformée, de volaille, de bœuf, d’agneau. , porc, fromage, pain, céréales, thé et café, bière et cidre, vin rouge, vin blanc et champagne et spiritueux.

Il leur a ensuite été demandé de réaliser un test d’intelligence fluide (FIT) de 2006 à 2010, puis de nouveau lors de deux évaluations de suivi de 2012 à 2013 et de 2015 à 2016.

Il a été démontré que le fromage est l’aliment le plus protecteur contre les problèmes cognitifs liés à la vie, même plus tard dans la vie. En outre, il a été constaté que la consommation quotidienne d’alcool, en particulier de vin rouge, et la consommation hebdomadaire d’agneau – mais pas d’autres viandes rouges – amélioraient la fonction cognitive à long terme.

Le sel s’est avéré être le pire produit à consommer, le risque de maladie d’Alzheimer étant considérablement accru lorsqu’il était consommé en grande quantité.

Essais randomisés

Le Dr Auriel Willette, professeur adjoint en sciences de l’alimentation et en nutrition humaine, a déclaré : « Même si nous nous demandions si cela était simplement dû à ce que mangent et boivent les personnes aisées, des essais cliniques randomisés sont nécessaires pour déterminer si des changements faciles dans nos habitudes alimentaires sont nécessaires. l’alimentation pourrait aider notre cerveau de manière significative.

Brandon Klinedinst, doctorant en neurosciences, a ajouté que des facteurs génétiques pourraient entrer en jeu, mais que « les bons choix alimentaires peuvent prévenir complètement la maladie et le déclin cognitif ».

Il a déclaré : « Peut-être que la solution miracle que nous recherchons consiste à améliorer notre façon de manger. Savoir ce que cela implique contribue à une meilleure compréhension de la maladie d’Alzheimer et à mettre cette maladie sur une trajectoire inverse.