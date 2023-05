Le village suisse de Brienz évacué au milieu des craintes d’effondrement de la montagne

Depuis l’ère glaciaire, la montagne alpine qui surplombe le village de Brienz, dans l’est de la Suisse, se déplace lentement – ne se déplaçant que d’un pouce ou deux par an, le résultat de la déformation des roches sous le mouvement des glaciers. Et les personnes vivant dans son ombre sont averties depuis longtemps que leurs maisons pourraient un jour être en péril.

Prédire avec précision le moment ou la manière dont la montagne pourrait tomber est impossible, a noté Gartmann, bien que les responsables pensent que cela est imminent. « Nous voyons le potentiel chuter quelque part la semaine prochaine pour le moment », a-t-il déclaré. « Plus il se rapproche, plus notre aperçu sera précis. »

Le scénario le plus prometteur, et selon les autorités le plus probable, est que la montagne se brise progressivement en morceaux de taille gérable, épargnant probablement le village, qui se trouve à une altitude de 3 770 pieds. Gartmann a déclaré qu’il était également possible que la roche « glisse » lentement – ​​d’une manière similaire au miel – ce qui pourrait encore causer de graves dommages aux chalets en bois du XVIIIe siècle de Brienz.