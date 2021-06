Le village olympique de Tokyo sera très vacciné

Quelque 15 000 olympiens et paralympiens de plus de 200 pays, ainsi que des milliers d’entraîneurs et de personnel de soutien, se rendent au Japon pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo, qui débuteront en juillet.

Et il semble que les jeux seront un endroit assez vacciné, selon le Comité international olympique (CIO).

Dans une déclaration à Vox, un porte-parole du CIO a déclaré que « bien au-dessus » de 80 pour cent des habitants du village olympique et paralympique de Tokyo seront vaccinés, et quelque part entre 70 et 80 pour cent des médias.

Pourtant, ces chiffres rappellent les risques et les réalités de la tenue de Jeux olympiques alors qu’une pandémie fait toujours rage et que l’accès aux vaccins est si sévèrement limité dans de nombreuses régions du monde.

Environ 22 % seulement de la population mondiale a reçu sa première injection, la grande majorité dans les pays à revenu élevé. La campagne de vaccination du Japon, après un démarrage lent, inocule désormais environ 1 million de personnes par jour. Mais ce ne sera même pas assez proche pour que tout le monde de moins de 65 ans soit piégé au moment où les cérémonies olympiques commenceront fin juillet.

Compte tenu de l’ampleur des besoins de vaccination dans le monde et de la course mondiale contre la montre pour éviter de nouvelles variantes, l’effort investi dans les Jeux olympiques peut sembler un peu déplacé. Là encore, malgré les appels à l’annulation des jeux, les jeux olympiques vont de l’avant, et la vaccination est le meilleur outil disponible pour réduire les risques de Covid-19 pour les participants, le personnel et les bénévoles, et la population japonaise.

C’est pourquoi il est logique de s’assurer que tous ceux qui vont aux Jeux olympiques de Tokyo ont leur chance, eh bien, une chance.

Les enjeux de Tokyo

Beaucoup de choses dépendent des Jeux de Tokyo.

Ce sont déjà les Jeux Olympiques les plus chers jamais enregistrés, avec plus de 25 milliards de dollars, auxquels s’ajoutent quelques milliards de dollars supplémentaires en raison de la délai pandémique d’un an. Les intérêts commerciaux et médiatiques ont d’énormes intérêts dans ces jeux qui se déroulent comme prévu. La capacité du Premier ministre japonais Suga Yoshihide à organiser avec succès les Jeux olympiques est considérée comme un test politique de sa gestion de la pandémie. Et c’est vraiment la dernière chance d’accueillir les Jeux de 2020 : il n’y aura pas de report d’une autre année.

Pour toutes ces raisons, le gouvernement japonais et le CIO sont fortement investis pour garantir que les jeux se déroulent, et ils ont promis que les jeux seraient « sûrs et sécurisés ».

Les fans étrangers sont interdits d’assister, mais les responsables ont déclaré lundi que les spectateurs locaux seront autorisés, avec des sites limités à 50% de la capacité, ou jusqu’à 10 000 fans – qui doivent tous suivre les protocoles de Covid-19, y compris le port du masque et, d’une manière ou d’une autre, non acclamations bruyantes. La décision de laisser les fans y assister peut changer si le Japon voit un autre pic de coronavirus, bien que les cas aient diminué depuis un pic en mai.

Les athlètes et les autres participants doivent également suivre des protocoles stricts – port du masque, distanciation sociale, éviter les transports en commun – alors que les autorités tentent de créer une version d’une «bulle». Les athlètes devront détailler leurs activités quotidiennes et se faire tester régulièrement (y compris des tests de suivi en cas de faux positifs). Enfreindre ces règles pourrait potentiellement entraîner une disqualification ou une expulsion, de la même manière qu’un test Covid-19 positif pourrait le faire.

Pourtant, de nombreux Japonais et experts en santé publique craignent toujours que les jeux ne deviennent un événement « superdiffuseur », avec des personnes apportant des variantes de tous les coins du monde ou emportant le virus avec elles lorsqu’elles partent. Les risques ne concernent pas seulement les participants, mais aussi ceux de Tokyo et du reste du Japon, dont les systèmes de santé pourraient être confrontés à une forte augmentation à la suite des Jeux olympiques.

Pour atténuer davantage ce risque – et sauver les jeux – le CIO a lancé en janvier un effort pour travailler avec l’Organisation mondiale de la santé pour faire vacciner tous les athlètes olympiques à temps, bien qu’ils n’aillent pas jusqu’à imposer les vaccinations avant l’arrivée des concurrents. à Tokyo. Comme l’a rapporté le Telegraph, une partie de ce plan impliquait d’accélérer les tirs de Covid-19 pour les athlètes dans les pays qui n’avaient pas encore déployé leurs campagnes de vaccination.

En mai, le CIO a annoncé un accord avec Pfizer/BioNTech pour distribuer des doses de vaccin aux athlètes et aux délégués des pays participants. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique, Keanna Ghazvini de Pfizer, associée principale pour les relations avec les médias mondiaux, a déclaré que Pfizer/BioNTech et le CIO avaient fait des « progrès significatifs » et anticipaient que « plus de 20 pays, où les conditions réglementaires et juridiques nécessaires existent, s’engageront au programme de vaccination. En outre, des efforts sont déployés pour « établir des emplacements centraux où les délégations des pays où le vaccin Pfizer/BioNTech Covid-19 n’est pas encore disponible peuvent se faire vacciner avant de se rendre au Japon ».

Les responsables de Tokyo ont également commencé à vacciner le personnel local et les membres des médias qui couvriront les Jeux olympiques, dans le but de vacciner environ 2 500 personnes par jour. Plus tôt en juin, la présidente de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a déclaré qu’environ 70 000 bénévoles et employés de Tokyo pourraient commencer à se faire vacciner, bien que des milliers de bénévoles aient déjà démissionné en raison de problèmes de sécurité liés à Covid-19. Dans un communiqué, le CIO a déclaré que le Japon avait obtenu 40 000 doses supplémentaires de Pfizer/BioNTech pour vacciner les travailleurs olympiques. Le Japon a également commencé à vacciner ses athlètes début juin, dans le but de vacciner 95 % des membres de ses équipes.

Bien sûr, les athlètes dans des endroits comme les États-Unis peuvent facilement se faire vacciner, bien que le Comité olympique et paralympique américain (USOPC) n’ait pas non plus exigé de vaccination pour sa délégation. L’USOPC, qui n’a pas renvoyé de demande de commentaire, a précédemment déclaré qu’il ne suivrait pas les taux de vaccination parmi les athlètes. Mais dans certains sports, les taux de vaccination sont assez élevés : USA Swimming, par exemple, a déclaré qu’au moins 90 % de son équipe est vaccinée.

Ailleurs, certains pays se sont engagés à vacciner leurs athlètes olympiques dès les premiers jours de leur déploiement. La Hongrie a commencé à vacciner ses athlètes de Tokyo 2020 (et Pékin 2022) en janvier. Israël, qui a lancé l’une des campagnes de vaccination les plus rapides au monde, a promis que tous les concurrents auraient une chance d’ici mai. Même le Mexique, dont la campagne de vaccination a été moins que brillante, a toujours placé les Olympiens parmi ses groupes prioritaires. Et au début de ce mois, l’Inde – qui émerge d’une vague brutale de coronavirus – a déclaré que des dizaines de ses athlètes olympiques et d’autres participants avaient été entièrement vaccinés, de nombreux autres ayant reçu leur première dose.

Alors, est-ce que tout cela en vaut la peine ?

Si les estimations du CIO sont correctes, il semble que les taux de vaccination parmi les participants olympiques seront élevés.

C’est certainement une bonne chose pour les Jeux olympiques – mais faites un zoom arrière, et le reste du monde est toujours aux prises avec la pandémie. L’accès aux vaccins dans le monde est profondément inégal, en particulier lorsqu’il s’agit de pays à revenu élevé par rapport aux pays à faible revenu. Selon le New York Times, environ 85 % des injections dans le monde ont été administrées à des personnes vivant dans des pays à revenu élevé ou intermédiaire supérieur, contre 0,3 % des doses dans les pays à faible revenu.

Il peut sembler incohérent de consacrer tous ces efforts à vacciner les athlètes olympiques et leur entourage juste pour que les jeux puissent continuer.

Mais à moins de quelque chose d’extraordinaire, les Jeux olympiques sont événement. Et les experts ont déclaré qu’il était plus logique de s’adapter à cette réalité et de s’assurer qu’ils sont aussi sûrs que possible – et cela signifie donner la priorité aux vaccinations.

Arthur Caplan, professeur de bioéthique à l’Université de New York, a déclaré que, dans l’ensemble, le nombre d’athlètes et de bénévoles olympiques est relativement petit à l’échelle mondiale et ne constitue pas un énorme détournement de l’approvisionnement en vaccins. Mais il y aura des personnes vulnérables présentes à Tokyo, et c’est pourquoi il a déclaré que toutes les personnes impliquées – des entraîneurs au personnel en passant par les manipulateurs d’aliments – devraient se faire vacciner immédiatement, d’autant plus que la fenêtre de temps pour un régiment à deux doses est sur le point de se fermer.

Peut-être que les athlètes olympiques ne correspondent pas parfaitement à notre définition des travailleurs essentiels. Mais si nous considérons les Jeux olympiques comme ayant une importance culturelle et internationale — et sûrement quelqu’un le fait si nous essayons de les retirer dans une pandémie – alors investir équitablement dans tous les olympiens et les participants est la meilleure option. Ce serait beaucoup plus inégalitaire si des équipes des États-Unis ou d’Europe se présentaient complètement vaccinées alors que les équipes d’Afrique ou d’Amérique latine ne le faisaient pas.

« Ces athlètes qui viennent de pays pauvres sont des citoyens du monde », a déclaré Caplan. « Et c’est ce que nous promouvons : la citoyenneté mondiale. Et c’est pourquoi ils se font vacciner.

J’ai contacté quelques athlètes olympiques et paralympiques américains, et certains athlètes ont déclaré que se faire vacciner était le meilleur moyen de se protéger et le meilleur espoir de concourir à Tokyo. Mais certains l’ont également vu en termes plus larges – le considérant comme leur responsabilité en tant que voyageurs et personnalités publiques.

« En tant que citoyen du monde, c’est le meilleur moyen pour moi d’aider à mettre fin à la pandémie plus tôt », m’a dit par mémo vocal Kyra Condie, une alpiniste qui représentera les États-Unis à Tokyo. Des olympiens de haut niveau se faisant vacciner et remportant des médailles d’or après cela pourraient également atténuer certaines hésitations face aux vaccins, en particulier chez les jeunes et les personnes en bonne santé.

Inévitablement, le Covid-19 va encore provoquer quelques perturbations dans les jeux. Tous les concurrents ne seront pas vaccinés, et cela inclut certains qui sont publiquement sceptiques et qui ont également une grande plate-forme. Et comme les Yankees de New York pourraient vous le dire, les vaccins ne sont pas une barrière parfaite contre Covid-19, et ils ne sont pas conçus pour l’être. Cette semaine encore, un membre de l’équipe olympique ougandaise a été testé positif au Covid-19 après son arrivée au Japon. Lui, comme le reste de son équipe olympique, était complètement vacciné.

La pandémie n’est pas terminée, et ces étranges Jeux olympiques de fin d’année nous le rappelleront. Mais ils pourraient aussi offrir un peu de répit. Comme l’a dit Tara Kirk Sell, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security de la Bloomberg School of Public Health et médaillé olympique, les Jeux olympiques peuvent être considérés comme un « phare d’espoir ».

« Je pense que cela nous montre où nous allons », a-t-elle déclaré, « et comment nous pouvons nous rassembler en tant que communauté mondiale. »