Le village le plus froid du monde face à des incendies de forêt anormaux provoqués par les enfers de ZOMBIE qui brûlent sous le gel à -60 ° C

Les incendies de forêt, qui brûlent autour du village le plus froid du monde, seraient causés par des enfers souterrains de «zombies» alimentés par des fuites de méthane.

Le dégel du pergélisol dans l’extrême nord de la Russie libère du gaz gelé depuis des millénaires et enflamme la tourbe souterraine ou le lignite en cours de dégivrage, selon des rapports.

On dit que les incendies sont presque impossibles à éteindre.

Les scientifiques sont préoccupés par les nouvelles images satellites des incendies «anormaux» qui brûlent à moins de 20 km du village tremblant d’Oymyakon en Sibérie, même si la région est toujours sous l’emprise de la neige et du gel hivernaux.

La colonie est réputée pour être l’endroit habité en permanence le plus froid du monde.

Le premier incendie anormal enregistré a eu lieu fin avril à Teryut, à une courte distance au nord d’Oymyakon.

Un satellite Sentinel-2 a repéré de sinistres points orange foncé révélateurs près de la rivière Indigirka gelée et des montagnes couvertes de neige.

D’autres ont été vus au sud d’Oymyakon, à moins de 12 miles du village.

Selon un rapport du Siberian Times, les scientifiques examinent maintenant si les incendies de zombies – qui brûlent sous terre tout l’hiver – sont derrière les flammes qui sont devenues inhabituellement visibles au début de l’été nordique.

Un exemple qui donne à réfléchir de ces incendies est vu dans des images de février montrant «de la neige fumante» lorsque la température de l’air était de moins 30 C (moins 22 F) après des mois de températures descendant aussi bas que moins 60 C (moins 76 F).

À proximité, le sol rebondissait «comme du caoutchouc» alors que le pergélisol fondait, ramollissant le sol gelé depuis l’ère glaciaire.

La Sibérie a un certain nombre de ces incendies – plus au sud, qui étaient maintenant présents dans l’extrême nord.

De telles incendies pourraient durer des semaines et des mois.

Dans certaines situations, ils sont pratiquement impossibles à éteindre.

L’ancien forestier Lyubov Vasilyeva, du district de Tomponsky, dans la région de Yakoutie, a déclaré qu’un feu souterrain de tourbe et de charbon de bois qui a été trouvé à l’extérieur d’Udarnik, dans la République de Sakha, a été causé cet hiver par des incendies de forêt en été qui ne se sont arrêtés qu’à la fin de l’automne.

«Cela n’a pas été atténué par des semaines de pluie, ce qui est typique des feux de tourbe car ils peuvent descendre plusieurs mètres, créant des« poches »brûlantes extrêmement dangereuses où un homme ou un animal brûlerait vif en quelques minutes», a déclaré Vasilyeva.

«Les feux de tourbe n’ont pas besoin d’oxygène de l’extérieur et« aiment »les hivers froids et neigeux parce que la neige agit comme une couverture qui supporte la combustion.»

Les incendies de forêt sont visibles près d’Oymyakon moins de cinq mois après la diffusion d’images d’élèves locaux allant à l’école, malgré des températures de moins 51 ° C.

L’école n’est fermée que si la température est de moins 52 ° C ou moins pour les élèves de 11 ans ou moins.

Les élèves plus âgés – qui fréquentent la même école, la seule d’Oymyakon, construite par Staline – doivent assister aux cours à moins que les thermomètres à 6 heures du matin atteignent moins 56 ° C ou moins.

La température la plus basse officiellement enregistrée ici était de moins 67,7 ° C (moins 89,9 ° F) en 1933, mais les habitants disent qu’une lecture antérieure était de moins 71,2 ° C (moins 96,2 ° F) en janvier 1924.

Les vaches du village le plus froid du monde portent des soutiens-gorge doublés de fourrure ou de laine lorsque les thermomètres plongent en hiver sibérien.

