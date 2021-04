Alors que l’Inde est sous le choc de la deuxième vague de COVID-19, ce qui entraîne une énorme demande d’oxygène médical, de lits d’hôpital et d’autres fournitures vitales, certains villages du district de Mehsana, dans le Gujarat, ont conçu leur propre façon de faire face à la pandémie. Les villages ont une inhalation de vapeur d’une concoction «ayurvédique» (à base de plantes), une sorte de prophylactique.

Dans le village de Tareti situé à environ 3 km du siège du district de Mehsana, environ 20 à 30 personnes font la queue devant la résidence du sarpanch du village de Pina Patel pour inhaler la vapeur d’une concoction ayurvédique. En parlant à Temps de l’Inde, Pina a informé que le village, avec une population de 3 000 personnes, n’avait que 10 cas actifs. Le sarpanch a également été testé positif, mais s’est rapidement rétabli. Il attribue à son rétablissement précoce les avantages de l’inhalation de vapeur, qu’il a obtenu d’un centre géré dans le village d’Untva près de Kadi.

«J’ai été impressionné par le mécanisme simple mais efficace et je l’ai reproduit dans notre village. Cela donne de bons résultats », a-t-il ajouté.

Dans le village d’Untva, dans le district de Mehsana, environ 100 à 120 personnes prennent leur dose quotidienne de vapeur. Les opérateurs ont affirmé que le système d’inhalation de vapeur attire des gens d’aussi loin qu’Ahmedabad. La première chambre à vapeur de ce type a été mise en place il y a six mois par Mahendra Patel, sarpanch d’Untva.

Mahendra a en outre affirmé qu’il n’avait aucun effet secondaire et que ceux qui en prenaient régulièrement se sentaient bien. Pour l’utiliser, ils ont mis 25 herbes et plantes médicinales différentes dans un grand pot. Ils le recouvrent d’un couvercle et le laissent bouillir, il commence à dégager de la vapeur. La vapeur est ensuite envoyée dans une chambre où le patient dans le besoin l’inhale.

La mise en place des chambres à vapeur aurait besoin d’un investissement initial de Rs 25000, suivi d’un coût récurrent d’une bouteille de GPL pour faire bouillir l’eau.Les experts estiment que l’inhalation de la vapeur est sûrement bonne et est préconisée dans le cadre de la thérapie COVID-19 mais a suggéré que son utilisation sans discernement devait être évitée.

