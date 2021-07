Le village du Bengale occidental pleure la mort du chien de compagnie ‘Tommy’. 50 personnes invitées à Memoriam

Le village de Chinpai à Birbhum, au Bengale occidental, a perdu son « Tommy » préféré, un chien de compagnie. L’enfant de neuf ans a perdu la vie après être entré en collision avec un camion le 28 juin. Il est décédé sur le coup. En raison de problèmes liés à l’âge, la vision de Tommy était en partie floue et il ne pouvait pas voir les choses correctement. Le chien, qui a cherché refuge au bureau du parti du Congrès de Trinamool dans le village, était aimé de tous.

Maintenant, ses «parents» en deuil ont organisé une réunion à la mémoire de Tommy. Ils ont invité 50 personnes à venir partager leurs meilleurs souvenirs du chien avec tout le monde. Le dîner commémoratif a été organisé grâce à un financement participatif. La liste des invités comprenait quelques familles de Ghosh para voisin, le chef du village de Chinpai et des travailleurs du parti. Le menu comprenait des spécialités telles que des lentilles, des frites, de la purée de pommes de terre aux graines de pavot, de la viande et du chutney.

Selon certaines informations, il y a neuf ans, un petit chiot s’est réfugié dans le bureau du parti TMC à Chinpai après avoir été traqué par des chiens des rues. Le surveillant du bureau a pris le petit bonhomme de côté et l’a laissé rester. Depuis lors, il est devenu le favori de toutes les personnes au bureau et tout le monde l’a nommé avec amour Tommy. Il passait la plupart de son temps dans le bureau du parti, y compris à manger et à dormir.

Conformément aux directives du gouvernement, il est interdit d’avoir plus de 50 invités à un programme, limitant ainsi le nombre d’invités. Tous ceux qui ont été invités aimaient Tommy et étaient tristes de sa disparition prématurée. Le même jour, un petit mémorial a été organisé pour le chien, où un paquet de ses biscuits préférés a été conservé devant lui. Rafiul Khan, chef de l’agriculture de Dubrajpur Panchayat Samiti, a déclaré : « Je me suis occupé de lui dès son plus jeune âge. La nouvelle de sa mort m’a attristé. » Un entrepreneur du nom de Biru Das a déclaré que cette initiative visait à rechercher la paix pour l’âme décédée du petit chien.

