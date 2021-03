Une forêt naturelle est en cours de développement en utilisant la méthode japonaise de boisement Miyawaki à la périphérie du village Undi à Varanasi. Le Miyawaki du Japon est une technique mise au point par le botaniste japonais Akira Miyawaki, qui aide à construire des forêts indigènes denses. L’approche est censée garantir que la croissance des plantes est 10 fois plus rapide et que la plantation qui en résulte est 30 fois plus dense que d’habitude. Il consiste à planter des dizaines d’espèces indigènes dans la même zone et devient sans entretien après les 3 premières années. Cela contribuera également à la protection de l’environnement et encouragera également l’écotourisme.

