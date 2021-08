Le village de Ravi Kumar Dahiya éclate de joie alors qu’il entre en finale

La célébration a éclaté mercredi dans le village natal du lutteur Ravi Dahiya après qu’il se soit qualifié pour la finale des Jeux de Tokyo pour assurer à l’Inde une quatrième médaille olympique. Dahiya est devenu mercredi le deuxième lutteur indien à se qualifier pour le choc pour le titre aux Jeux Olympiques, lorsqu’il a renversé de manière sensationnelle la demi-finale des 57 kg en épinglant le Kazakh Nurislam Sanayev.

Bientôt, sa famille et les habitants du village de «Nahri» ont éclaté de joie en rappelant la passion de Dahiya pour le sport et sa forte détermination à réussir au plus haut niveau. Le père de Dahiya, Rakesh, était d’humeur jubilatoire et a déclaré : « Ravi remportera l’or, je suis confiant.

« Je ne peux pas exprimer le bonheur avec des mots », a-t-il déclaré, ému après que son fils ait fait un retour en force pour remporter le combat. L’Indien quatrième tête de série était mené 2-9 lorsque Sanayev a effectué quelques mouvements « fitley » (dentelle de jambe) pour prendre l’avantage. mais alors que le temps passait, Dahiya s’est regroupé et a mis la main sur son rival avec une attaque à double jambe qui a abouti à une victoire à l’automne.

Avant cela, Sushil Kumar était le seul Indien à remporter le combat pour la médaille d’or aux Jeux de Londres de 2012 et à se contenter d’une médaille d’argent. « Il avait promis à la famille qu’il rapporterait l’or olympique », a déclaré Rakesh, rappelant le travail acharné que son fils a fait pendant des années pour réussir au niveau olympique.

« Chaque jour, il s’entraîne pendant huit heures », a-t-il déclaré. Il a dit que depuis l’âge de six ans, il avait commencé à lutter dans un village d’Akhara. Plus tard, il s’est rendu au stade Chhatrasal à Delhi.

Rakesh se souvient avoir apporté du lait et du beurre au stade Chhatrasal, à une heure de route du village, chaque jour pour s’assurer que son fils obtienne le meilleur régime alimentaire. Savitri, la grand-mère de Dahiya, a déclaré qu’elle était très heureuse de sa réussite.

« Avant de partir pour Tokyo, il m’avait dit grand-mère, je serai de retour avec une médaille d’or », a-t-elle déclaré. Un autre parent, Rinki, a déclaré: « Ravi m’a dit mausi (tante) fait cela aujourd’hui et n’est qu’à un pas de l’or ».

Le village compte environ 15 000 habitants. Dahiya, fils d’agriculteur, est le troisième olympien à sortir de ce village après Mahavir Singh (1980 Moscou, 1984 Los Angeles) et Amit Dahiya (Londres 2012).

