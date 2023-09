Le village de pêcheurs de Floride, Horseshoe Beach, espère conserver son charme après avoir été frappé par Idalia

HORSESHOE BEACH, Floride (AP) — Cette enclave balnéaire isolée connue sous le nom de « dernière frontière de la Floride » a subi une grande partie des coups de l’ouragan Idalia lorsqu’il a frappé la côte ouest de l’État en tant que tempête de catégorie 3 la semaine dernière.

Les dégâts laissés dans le village de pêcheurs de Horseshoe Beach révèlent un fossé entre les nantis et les démunis, car les habitants à court d’argent pourraient être contraints de quitter cette communauté pittoresque et isolée, rivalisée par quelques autres le long du littoral de Floride.

Alors que les équipes d’urgence travaillent toujours pour rétablir l’électricité et fournir des logements temporaires, les habitants craignent que ceux qui n’ont pas les moyens de se payer une assurance aient du mal à reconstruire leurs maisons qui doivent être conformes aux codes du bâtiment modernes et plus coûteux. Les résidents de longue date partagent, à des degrés divers, un optimisme quant au fait que le charme – et les affaires – reviendront dans la ville tranquille de moins de 200 habitants.

« Nous avons toute la vieille Floride ici », a déclaré Tammy Bryan, la directrice des chansons de First Baptist Church, « et aujourd’hui, nous avons l’impression qu’elle nous a été enlevée. »

Horseshoe Beach a largement échappé aux pires tempêtes précédentes qui ont frappé l’État, mais Idalia a débarqué avec des vents de 125 mph (200 km/h) et une onde de tempête qui a rasé certaines maisons et en a fait tomber d’autres de leurs fondations et dans les canaux.

La plupart des habitants n’ont pas les moyens de s’assurer, selon Jimmy Butler, un agent immobilier qui exerce ses activités dans la ville depuis 2000. Il a prédit que les décombres pourraient être déblayés dans quelques mois, mais qu’un retour à la normale prendrait des années.

Idalia est « la pire chose » que Horseshoe Beach ait jamais eu à gérer, a déclaré Butler.

Tina Brotherton, 88 ans, craint que l’ouragan n’accélère les changements qui ont commencé avec ce qu’on appelle la tempête du siècle en 1993, un ouragan de mars sans nom et hors saison qui a frappé l’enclave de Floride. Résidente de Horseshoe Beach depuis 1978, elle a perdu sa marina et le café voisin lors de cette catastrophe et a dû remplacer les sols et les lits du Tina’s Dockside Inn.

Aujourd’hui, l’hôtel, dont elle est propriétaire depuis 52 ans, est détruit dans le sillage d’Idalia. Sa maison aussi. Elle n’avait pas d’assurance contre les inondations, car ses bâtiments bas rendaient le coût trop élevé.

Les codes du bâtiment modernes exigent que les maisons soient élevées à certaines hauteurs pour se protéger des tempêtes, et le levage d’une maison peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Brotherton a déclaré que cela a amené « un type de personnes différent » avec « plus d’argent » et des maisons plus chères.

« Ce n’est plus un village de pêcheurs », dit-elle en fouillant les décombres à la recherche d’un tabouret ayant appartenu à sa mère. « Nous sommes chargés de voiturettes de golf, de VTT et d’hydroglisseurs. »

Brotherton n’a pas l’intention de quitter la communauté et prévoit de rester à proximité, vivant avec son fils à environ 8 kilomètres à l’intérieur des terres.

Le tourisme à Horseshoe Beach est alimenté par les visiteurs les plus aventureux, attirés par sa beauté naturelle plutôt que par les développements commerciaux massifs que l’on trouve dans de nombreuses autres destinations tropicales. Les bateaux de pêche et les crevettiers sont un moteur économique, et de nombreux habitants sont des travailleurs vivant dans de modestes caravanes ou des retraités dans des maisons tranquilles.

Stephanie Foley, une enseignante de 41 ans dont le mari et le frère espèrent reprendre l’entreprise de pêche au crabe de son père, a décrit Horseshoe Beach comme une communauté très unie où les gens ne se sentent pas obligés de verrouiller leurs portes.

« Je me sens extrêmement en sécurité ici et nous vivons, pour beaucoup, au paradis », a déclaré Foley. « Nous nous réveillons – nous pouvons aller pêcher quand nous le voulons. »

Mais elle aussi craint que les caractéristiques qui rendent le lieu spécial ne disparaissent, avec une reconstruction d’un coût prohibitif pour beaucoup.

« Lentement, les lois concernant tout cela ont rendu difficile de gagner notre vie sur l’eau », a déclaré Foley. « Je pense qu’un mode de vie précieux va être perdu. »

Brent Woodard, 34 ans, propriétaire de Reel Native Fishing Charters à Horseshoe Beach, a déclaré que les habitants pensaient que ce n’était qu’une question de temps avant que la région ne soit touchée – les ouragans ne peuvent être évités que pendant si longtemps en Floride.

Aujourd’hui, sa plus grande préoccupation est de garantir que l’industrie de la pêche puisse reprendre rapidement ses activités. Les tempêtes peuvent endommager les plaines où les pêcheurs et les crabiers gagnent leur vie, arrachant l’herbe où les poissons se cachent, se nourrissent et frayent.

La plupart des habitants vivent d’un chèque de paie à l’autre, a déclaré Woodard, il se demande combien de lots seront mis en vente.

La pêche « paie les factures », a-t-il déclaré, mais « Soyons honnêtes, vous n’allez pas devenir millionnaire en allant pêcher le crabe bleu. Vous n’allez pas devenir millionnaire en allant acheter des huîtres ou en devenant guide de pêche.

« Ce sont des gens qui travaillent dur », a déclaré Jimmy Patronis, directeur financier de Floride. « Dame Nature va les rayer de la carte et ils vont dire : « Vous savez quoi ? C’est peut-être un signe pour nous d’encaisser.’

Timmy Futch, 63 ans, propriétaire de la Florida Cracker Shrimp & Bait Co. avec sa femme, n’avait jamais connu auparavant un ouragan plus puissant qu’un ouragan de faible niveau de catégorie 1. Mais il a déclaré avoir remarqué que les tempêtes devenaient « plus grosses » et « plus méchant. »

Même si Idalia a pompé près d’un mètre d’eau dans son magasin, la structure reste solide. Heureusement, le couple a installé des prises électriques à hauteur de taille en prévision d’éventuelles inondations. Il faudra cependant repeindre et replomber les lieux.

Les quais ont été détruits, mais il a sauvé ses deux bateaux en les éloignant d’environ 140 kilomètres avant l’arrivée de la tempête, conduisant 14 heures dans un sens tout en remorquant également le bateau d’un ami.

Résident de quatrième génération et crevettier de longue date, capitaine et propriétaire de bateau, Futch espère rouvrir son entreprise d’ici un mois et est convaincu que les touristes reviendront.

« Quand les poissons commencent à mordre, peu importe ce qui se passe, six ou huit mois plus tard », a-t-il déclaré. « Ils vont venir leur pêcher du poisson. »

« Nous sommes nés Floridiens, et c’est un peu comme une tempête de neige pour quelqu’un dans le Nord. Nous nous accroupissons simplement », a déclaré Futch. « Je suppose que nous sommes trop têtus pour arrêter. »

___

Les rédacteurs d’Associated Press Daniel Kozin et Brendan Farrington ont contribué à ce rapport. Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés.

Rebecca Blackwell et James Pollard, Associated Press