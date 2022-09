Le village de Montgomery se rallie derrière un ancien résident confronté à un diagnostic de cancer rare – Shaw Local

À une époque de démissions silencieuses, de roulement élevé et d’épuisement professionnel hybride, une municipalité rappelle au monde que les lieux de travail se soucient toujours profondément des employés. Lorsque l’ancien résident de Montgomery, Jeff Nemetz, a reçu un diagnostic de carcinome corticosurrénalien cet été, le village de Montgomery s’est mobilisé pour sensibiliser à la maladie rare et soutenir l’épouse de Jeff, l’employée du village et la responsable des communications, Kristina Nemetz. Le couple réside à seulement quelques kilomètres de Montgomery Village Hall à Aurora avec leurs deux enfants, âgés de 7 et 3 ans.

Le personnel du village a coordonné une variété d’hommages et de manifestations de soutien à la famille Nemetz, incorporant souvent le vert Kelly, la couleur associée à la sensibilisation au cancer de la surrénale. Le personnel a enfilé des chemises vertes assorties « Support Squad », les agents portaient des rubans verts sur les uniformes et le service des travaux publics a hissé des drapeaux verts sur tous les édifices municipaux pour montrer leur soutien à leur collègue et à sa famille.

Lors de la réunion du 25 juillet du conseil d’administration du village de Montgomery, le président et les administrateurs du village portaient du vert et ont placé de petits drapeaux verts sur l’estrade. Le 31 août, le personnel a coordonné une collecte de sang du village de Montgomery pour le personnel et les amis proches de la famille. Plus de 70 personnes sont venues soutenir la cause. L’événement en l’honneur de Jeff a recueilli suffisamment de sang pour sauver 210 vies.

En raison du succès, un trajet supplémentaire est prévu le 22 décembre à Montgomery.

Les River Run 5K et 10K du 1er octobre, présentés par le village de Montgomery et Engineering Enterprises, comprendront un hommage à la famille au dos des maillots de course commémoratifs de 2022.

L’ACC est un type de cancer de la surrénale qui survient en raison d’une croissance cellulaire anormale et incontrôlée dans les glandes surrénales. Il est très rare, affectant une personne diagnostiquée pour 1 million. Il y a moins de 400 personnes dans tout le pays atteintes de ce cancer, il est donc extrêmement difficile de trouver un médecin spécialisé dans le cancer de la surrénale.

“Faire face à un diagnostic de cancer est difficile, mais un diagnostic rare est difficile car les spécialistes et les options de soins sont rares”, a déclaré Kristina Nemetz. “Jeff a toujours fait référence à quel point c’était formidable de grandir à Montgomery, mais la grande longueur du soutien et l’effusion d’amour des hommes et des femmes du village nous laissent sans voix et vraiment humbles. Ils ne se sont pas contentés de dire “nous sommes là pour vous”, ils l’ont montré et ont continué à le montrer. Alors que Jeff s’efforce d’aller mieux et commence un traitement, nous sommes reconnaissants et reconnaissants d’avoir une communauté aussi généreuse derrière nous alors que nous combattons cet incroyable combat. Le village de Montgomery donne un nouveau sens à aimer là où vous travaillez.

Pour plus d’informations sur la collecte de sang de décembre, visitez la page Facebook du village, facebook.com/MontgomeryIL, ou suivez le parcours de Jeff sur Caring Bridge sur caringbridge.org/visit/jeffnemetz-mystory.