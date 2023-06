Le village de Lytton poursuit les compagnies ferroviaires et Transports Canada en justice pour l’incendie de 2021

Le village de Lytton et le district régional local ont intenté une poursuite contre CN Rail, CP Rail et Transports Canada, les accusant d’avoir fait preuve de négligence dans la préparation de l’incendie de 2021 qui a détruit le village.

Dans une poursuite civile déposée devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique le 16 juin, le village et le district régional de Thompson-Nicola affirment que les compagnies ferroviaires et l’organisme de réglementation fédéral ont manqué à leur devoir de diligence envers le village du canyon Fraser juste avant l’incendie. le 30 juin 2021 .

Des centaines de personnes vivant dans et autour du village ont dû partir ce jour-là dans la communauté à 260 kilomètres au nord-est de Vancouver, et deux personnes sont mortes . Plus de 90 % du village a été carbonisé.

Alors que l’incendie dévastateur était soupçonné d’avoir été causé par les humains le Bureau de la sécurité des transports (BST) n’a pas trouvé de preuves reliant l’activité ferroviaire à proximité à l’incendie.

La voie ferrée du CN traverse le village de Lytton, en Colombie-Britannique, dans le canyon du Fraser. (Maggie MacPherson/CBC)

Cependant, les progrès de la reconstruction étant lents même deux ans plus tard, le village et le district régional réclament des frais et des dommages-intérêts aux compagnies de chemin de fer et à Transports Canada. Les coûts de reconstruction du village avoir gonflé plus de cent millions de dollars.

«Le 30 juin 2021, malgré les conditions météorologiques extrêmes, le risque actuel d’incendie de forêt et les incendies de forêt en cours dans la région, CP Rail et CN Rail ont poursuivi les opérations ferroviaires dans la région du village», lit-on dans la poursuite.

Le procès indique qu’un train a traversé le village 18 minutes avant que l’incendie ne se déclenche à 16h48 le 30 juin.

Le CP possédait ou exploitait le train, qui était exploité par des équipes du CN, selon le procès. Le BST avait précédemment découvert que l’incendie s’était déclaré « à moins de cinq pieds » de la voie ferrée, qui traverse la communauté.

La poursuite allègue que, entre autres, les compagnies ferroviaires n’ont pas surveillé les conditions météorologiques — avec un canicule historique provoquant un risque d’incendie « extrême » – et n’a pas veillé à ce que des mesures de protection contre les incendies appropriées soient en place.

Il soutient également que Transports Canada a laissé tomber le village en n’ordonnant pas au CP et au CN d’arrêter les trains ce jour-là, et qu’ils auraient dû savoir qu’il était dangereux de circuler.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

CBC News a contacté les accusés pour commentaires. Ils ont jusqu’à 21 jours pour déposer une défense.

Un porte-parole de CP Rail a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire lorsqu’il serait contacté par CBC News.

Cause encore incertaine

La cause de l’incendie de Lytton en 2021 n’a pas été déterminée de manière concluante deux ans plus tard.

Les habitants allégués des étincelles provenant de la voie ferrée voisine ont probablement enflammé un terrain sec, rendu vulnérable aux incendies par la vague de chaleur extrême cette semaine-là.

Les trains de marchandises sont un site courant à Lytton, en Colombie-Britannique, le chemin de fer traversant directement la ville du canyon du Fraser. Un train de charbon circulait en direction ouest dans la ville 18 minutes avant l’incendie du 30 juin 2021. (Matt Meuse/CBC)

Un recours collectif proposé contre le CP et le CN par les résidents du village est toujours devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique au moment de la publication.