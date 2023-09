Le village de Laurium renforce ses forces de police et ses travaux publics | Actualités, Sports, Emplois

LAURIUM – Le conseil du village de Laurium a tenu sa réunion ordinaire de septembre mardi soir. Au cours de la réunion, les conseillers ont discuté des changements saisonniers dans le village ainsi que des objectifs à long terme, y compris la dotation en personnel du département.

La réunion a débuté par la bienvenue à Jena Dostler, chef de la police Kurt Erkkila. Dostler a récemment terminé sa formation et a servi environ un mois au village.

« Nous sommes déjà allés plusieurs fois en prison. » commenta Erkkila. Erkilla a ensuite renvoyé Dostler de la réunion pour « Va attraper les méchants. » Le conseiller John Galbraith du Comité de la sécurité publique a déclaré plus tard que « Notre jeune femme qui vient de commencer a déjà l’air de faire sa marque. »

Plus tard au cours de la réunion, le conseil du village a également voté en faveur de la promotion de Travis Bonnin au statut de syndicat à part entière à compter du mois prochain – six mois plus vite que le protocole typique du village. Bonnin s’est joint au ministère des Travaux publics à titre d’employé saisonnier alors que le ministère manquait de personnel et que le conseil était impatient de lui fournir le plein salaire et les avantages sociaux avant le début des travaux d’hiver.

« Il a travaillé jusqu’à présent, nous entrons dans l’hiver et l’intention a toujours été, s’il réussissait, de l’embaucher jusqu’au bout », a déclaré le directeur du village, Ian Lewis.

Le village a également revu le personnel de la Gip Arena et de ses concessions, ce qui constitue un problème récurrent pour le village. Alors que le conseil s’efforce de maintenir les installations disponibles, des questions ont été soulevées quant à la manière la plus rentable de garder les portes ouvertes – en particulier pour le stand de concession qui est censé être tenu par des bénévoles mais est souvent tenu par le personnel du village.

« Le comité du hockey se consacre à nous aider à trouver un pilote Zamboni et éventuellement quelqu’un pour gérer les installations », a déclaré le conseiller Jeff Erickson du comité des parcs et loisirs.

Erickson a également lancé l’idée de ne fournir du personnel aux stands de concession que pendant les matchs et de se procurer des distributeurs automatiques à d’autres moments, comme les jours d’entraînement et les journées de patinage ouvertes.

Le village dispose non seulement de nouveaux effectifs et d’opportunités, mais il a également acquis une nouvelle machinerie très nécessaire : une ponceuse de 22 000 $.

« Cela permettra de tracer un chemin plus large et, dans certains cas, de parcourir toute la route en un seul passage », dit Erickson.

La ponceuse sortante du village sera transformée en camion-benne, mais ce processus ne sera achevé que l’année prochaine. Un nouveau camion à benne basculante figure depuis longtemps sur la liste de souhaits du village, mais les véhicules ne sont pas souvent mis aux enchères.

« Si nous trouvons un chargeur et que c’est une bonne affaire, nous le présenterons au conseil », dit Erickson. « Nous approchons de la fin de notre budget, mais nous gardons les yeux ouverts. »

Le village fait également une offre pour une balayeuse de rue pour 5 000 $. La balayeuse de rue identifiée est plus récente que la balayeuse actuelle du village mais présente des pièces compatibles.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception