De nombreux villages du Gujarat ont des noms si particuliers qu’ils peuvent vous faire rire. Dans le Mandvi taluka du district de Surat, le nom d’un village a en fait mis les femmes de cette région dans une situation étrange. La raison en est le nom de ce village – Chudel. Bien que le nom « Chudel » lui-même crée la peur dans le cœur des gens, lorsque le nom du village lui-même est Chudel, on peut imaginer quels seraient les sentiments des villageois de ce village !

Proposition de changer le nom du village de Chudel à Chandanpur

Le député local Prabhu Vsawa avait envoyé une proposition au panchayat du district pour changer le nom de ce village et cette proposition de changement de nom a même été introduite au Parlement. Mais comme la question relève du gouvernement de l’État, cette proposition a été renvoyée au gouvernement du Gujarat. Il faut garder à l’esprit que Chudel Gram Panchayat avait proposé de changer le nom du village en Chandanpur. Jeudi, une réunion au niveau du district du Chudel Gram Panchayat a été organisée au cours de laquelle la proposition de changer le nom du village a été avancée. Si la proposition est adoptée, ce village aura désormais un nouveau nom “Chandanpur”.

Le Gujarat compte plus de 18 000 villages

On dit que la vraie Inde réside dans ses villages. Selon les informations disponibles, le Gujarat compte plus de 18 000 villages. Selon le recensement de 2011, 57% de la population totale du Gujarat réside dans des villages. Mais on dit que les villages sont très mystérieux. Et les noms particuliers des villages du Gujarat ajoutent à ce mystère. Voici quelques exemples de tels noms – Singapur, Srinagar, Aaloo, Bhindi, Khakhra, Mahabharat, Ramayan.

Au Gujarat, il y a 55 villages, qui portent le même nom Navagam, il compte 39 villages Rampura et 35 villages Kotada. Parallèlement à cela, à Saurashtra, près de Jasdan, il y a un village nommé Ajmer, près de Keshod se trouve un village appelé Chandigarh, Indore près de Jhagadia, Srinagar près de Porbandar, Beraja à Jamnagar et Bandra près de Gondal.

De plus, les villages portent même des noms de légumes et de légumineuses au Gujarat. Par exemple, près de Brahmkeda, il y a un village appelé Toor, Ray près de Wadhwan, Jeera près de Dhari, Gwar près de Nandod et le village de Bhindi près de Khambhaliya.

Certains villages du Gujarat portent également le nom de certaines spécialités, par exemple, Laddu près de Dwarka, Dhonsa / Dosa près de Bhuj, Khakhra près de Ghrol, Gandhiya près de Chhota Udaipur, Sherdi (canne à sucre) près de Manavadar et Kanda (oignon) près de Jetpur.

