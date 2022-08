Le Vikram Veda de Hrithik Roshan a-t-il « copié » cette scène de Deshdrohi ? KRK veut savoir

KRK est de retour, et cette fois, il a du mal à régler avec Hrithik Roshan, en particulier en ce qui concerne le prochain film de Hrithik, Vikram Vedha. KRK ne nous a jamais laissés désirer quand il s’agit de prises à chaud, et actuellement, il a apporté l’allégation très sérieuse selon laquelle Hrithik aurait pu copier sa scène de Deshdrohi. Pour être précis, c’est la scène qui est devenue un mème classique, où le personnage de KRK se fait tirer dessus, gémit sans inflexion et demande “magar kyun?» avant de basculer en arrière dans un ralenti atroce deux balles plus tard.

L’allégation n’est pas seulement contre Hrithik, cependant. KRK affirme que l’industrie cinématographique du Sud, Vijay Sethupathi en particulier, a causé des infractions similaires. Car bien sûr KRK est celui qui a imaginé la scène totalement originale et inédite mettant en scène un héros super-masculin souriant face à une arme pointée sur sa tempe.

First South a copié ma scène. Et maintenant @iHrithik me copie. pic.twitter.com/Br7j5P5om0 – Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) 28 août 2022

Bas itna salut confiance chahiye https://t.co/W6op0oaGDp — ͨ (@cxlumbus) 28 août 2022

Roi pour une raison https://t.co/PL67D0AsPf — काल मास्क (@kaalmask) 28 août 2022

Bonjour mon cher mauvais numéro (1986) Jagathy / Mohanlal s’est également inspiré de votre jeu d’acteur de niveau Oscar https://t.co/DGkmu0hIyy pic.twitter.com/5QbGpePmpc — Vivek Cochin (@vivekcochin) 28 août 2022

Vie moi tu as confiance chahiye! https://t.co/eodawMQrgu — Vinayak Dev Trivedi (@Fuckeeeri) 28 août 2022

KRK était prêt à commencer le tournage de Deshdrohi 2 en avril, un blockbuster autoproclamé qui sera apparemment “plus gros que Bahubali”. Les cinéphiles ne sont pas trop disposés à parier là-dessus, si l’on en croit les réactions sur Twitter. Le premier film Deshdrohi sorti (et tanké) il y a 14 ans. L’affiche de Deshdrohi 2 présente KRK dans toute sa splendeur, vêtu d’un ensemble noir. Vous devez le donner à Kamaal Rashid Khan – il donne du crédit là où le crédit est dû. L’affiche vous informe que le film a été “réalisé par KRK produit par KRK” et met évidemment en vedette KRK, et les memeurs ont ajouté : “regardé par KRK”. L’acteur n’est pas exactement connu comme un hitmaker et le commentaire de Bahubali directement sur l’affiche (légèrement discutable) a ouvert les vannes pour les légions de Twitter.

Le premier film Deshdrohi a été réalisé par Jagdish A Sharma et produit par KRK. Avec l’acteur à la tête du film, le film mettait également en vedette Manoj Tiwari, Hrishitaa Bhatt, Gracy Singh et Zulfi Syed. Le film s’est concentré sur les difficultés rencontrées par les immigrants à Mumbai.

