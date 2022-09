Un domaine viticole de Summerland a lancé une opportunité de financement participatif.

Okanagan Crush Pad travaille avec FrontFundr, une plateforme canadienne de financement participatif en ligne, pour permettre aux membres du public amateur de vin de posséder une cave.

« Nous offrons un niveau d’engagement plus élevé pour les amateurs de vin canadiens au-delà du modèle standard de club de vin », explique Christine Coletta, fondatrice d’Okanagan Crush Pad.

« Le vin attire des gens très intéressés par la façon dont il est fait, la terre d’où proviennent les vins et les personnes qui élaborent chaque millésime. Nous avons écouté ce que les gens veulent vraiment, et au cœur de cela, ils veulent une connexion plus profonde et partager les récompenses.

Jusqu’aux récents changements apportés aux lignes directrices réglementaires du Canada, les actionnaires devaient être des « investisseurs qualifiés » ayant un revenu ou une valeur nette élevés. Cela a exclu de nombreuses personnes, y compris celles qui poursuivent des études sur le vin ou qui recherchent des micro-investissements dans des entreprises.

L’opportunité de financement participatif est en ligne sur www.frontfundr.com/okanagancrushpad.

