Le vignoble de Clifton représente le comté de Fairfax sur la scène mondiale à l’Expo de Paris

La préparation de la Saint-Valentin a apporté une note supplémentaire de douceur pour Domaine viticole Paradise Springs.

Le domaine viticole Clifton termine un séjour de trois jours en France pour la cinquième édition Vin Paris & Vinexpo Parisoù il représente le comté de Fairfax comme l’un des six établissements participants de Virginie.

Organisé du lundi au mercredi (12-14 février), le salon international est l’un des plus grands événements au monde pour l’industrie du vin et des spiritueux, attirant des entreprises et des entrepreneurs de près de 50 pays et environ 40 000 visiteurs cette année.

« Penser au voyage que nous avons parcouru depuis l’ouverture de la cave il y a plus de 18 ans, pour que notre vin soit désormais bien accueilli dans le monde entier par le public de différentes régions connues dans le monde entier pour produire d’excellents vins, est un sentiment vraiment satisfaisant. “, a déclaré Kirk Wiles, PDG et fondateur de Paradise Springs Winery, dans un communiqué.

Couvrant 36 acres à Clifton, près du parc régional Hemlock Overlook, Paradise Springs (13219 Yates Ford Road) est devenu le premier établissement vinicole du comté de Fairfax lorsque Wiles et sa famille l’ont lancé en 2007.

L’entreprise a élaboré son premier millésime – un cabernet sauvignon de réserve – cet automne, mais ses portes n’ont ouvert au public que le 16 janvier 2010 en raison de querelles juridiques avec le comté pour savoir si la propriété était zonée pour un vignoble, Paradise. Springs dit dans son histoire officielle.

Le domaine viticole s’est depuis étendu à un deuxième site ouvert à Santa Barbara, en Californie, en 2014, ce qui en fait la première marque de vin bi-côtière aux États-Unis, selon Visit Fairfax, l’agence officielle de marketing touristique du comté.

Au Wine Paris Vinexpo de cette semaine, Paradise Springs a présenté son petit verdot 2021, qui a été nommé meilleur Étui de la Coupe du Gouverneur de Virginie gagnant l’année dernière. Il a également servi un cabernet franc petit manseng et un mélange spécial de petit verdot et de tannat qui seront servis au domicile de l’ambassadeur américain en France cette semaine.

Comté de Fairfax scène du vin reste faible. Paradise Springs est rejoint par le Domaine viticole à Bull Runqui a ouvert ses portes à Centreville en 2012, et Domaine viticole Woodlawn Pressune micro-exploitation familiale située juste à côté de l’autoroute Richmond à Mount Vernon.

Cependant, en tant que président du Virginia Wine Board depuis huit ans, Wiles affirme que sa participation à Wine Paris Vinexpo représente un pas en avant significatif pour l’industrie vitivinicole de l’État.

« Être ici en ce moment est une validation pour le Commonwealth : être reconnu comme produisant certains des meilleurs vins des États-Unis », a-t-il déclaré. “L’objectif est d’atteindre de nouveaux publics qui ne connaissent pas la qualité du vin de Virginie, et plus il y aura de personnes connaissant notre produit exceptionnel, plus la demande sera élevée.”