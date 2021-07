Le vieux tweet de Raj Kundra sur ‘Porn vs Prostitution’ devient VIRAL au milieu de l’arrestation d’un homme d’affaires dans une affaire de pornographie

L’arrestation de Raj Kundra, l’homme d’affaires de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, dans une affaire liée à la pornographie, a provoqué une onde de choc dans tout le pays.

Raj a été nommé « conspirateur clé » dans l’affaire par la police de Mumbai, qui a déclaré qu’il y avait suffisamment de preuves à cet égard tout en ajoutant qu’une enquête était toujours en cours.

Après son arrestation dans l’affaire de pornographie douce, Raj Kundra a commencé à faire la une des médias sociaux et les internautes ont critiqué l’homme d’affaires et sa femme actrice Shilpa Shetty, tandis que certains se sont moqués de la biographie Twitter de l’entrepreneur qui disait : « La vie consiste à faire les bons choix. »

Au milieu de l’arrestation de Raj et de la mise au secret de Shilpa, une série de vieux tweets de l’homme d’affaires parlant de pornographie et de prostitution est devenu viral.

En mars 2012, Raj Kundra avait posté un tweet sur le site de microblogging Twitter qui disait : « D’accord, c’est parti pour Porn Vs Prostitution. Pourquoi est-il légal de payer quelqu’un pour du sexe devant une caméra ? En quoi l’un est-il différent de l’autre ?? »

Un autre tweet sur des lignes similaires de mai 2012 disait: « Inde: les acteurs jouent au cricket, les joueurs de cricket font de la politique, les politiciens regardent du porno et les stars du porno deviennent des acteurs…. »

Outre les tweets, une vieille vidéo de Raj Kundra interrogée par Kapil Sharma dans son émission-débat comique « The Kapil Sharma Show », sur la source de revenus de l’homme d’affaires, et la réaction de Shilpa et Raj à ce sujet a pris d’assaut Internet.

. Enfin tout le monde a eu la bonne réponse à la question posée par kapil sharma sur #TheKapilSharmaShow il y a de nombreuses années.#RajKundra #shilpashettykundra #RajKundraArrest pic.twitter.com/TcMFujKiyu – Dessie Aussie (@DessieAussie) 19 juillet 2021

Pendant ce temps, la police de Mumbai présentera Raj Kundra devant un tribunal cet après-midi pour demander sa détention provisoire, ont indiqué des sources officielles.

L’annonce de l’action choquante de l’arrestation de Raj a été faite par le commissaire de police Hemant Nagrale lui-même, sur la base d’un cas enregistré en février. Depuis lors, Kundra, 46 ans, – un homme d’affaires anglo-indien – était sous le scanner de la Crime Branch-CID avant le mouvement dramatique de la police la nuit dernière.

« Une affaire a été enregistrée auprès de la Crime Branch concernant la création de films pornographiques et leur publication via certaines applications. Nous avons arrêté Raj Kundra dans cette affaire car il semble être le principal conspirateur », a déclaré Nagrale.

« Nous avons suffisamment de preuves à ce sujet. Une enquête plus approfondie est en cours », a ajouté le chef de la police.