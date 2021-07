Le vieux tweet de Raj Kundra remettant en cause la « légalité » du porno devient viral après son arrestation

Les détectives d’Internet ont été en fuite et ont déterré des tweets du compte Twitter officiel de Raj Kundra après que l’homme d’affaires et mari de la célèbre célébrité de Bollywood Shilpa Shetty a été arrêté lundi par la police de Mumbai dans une affaire liée à la création présumée de films pornographiques et à leur publication. via certaines applications, selon l’agence de presse PTI. Kundra (45 ans), arrêté par la Criminal Branch après avoir été incarcéré en vertu des articles pertinents de l’IPC et de la loi sur les technologies de l’information, semble être le principal conspirateur de l’affaire. Un FIR a été enregistré contre Kundra après qu’une femme s’est approchée de la police et a fait certaines allégations dans sa plainte.

Depuis l’arrestation de Kundra, l’homme d’affaires est devenu un sujet de discussion sur les réseaux sociaux. D’un côté, les internautes indignés veulent boycotter Bollywood et de l’autre, chassent les tweets « controversés » postés par Kundra dans le passé.

Dans l’un de ces cas, un tweet de Kundra remettant en cause la légalité du porno a fait surface sur le site de médias sociaux Twitter, dans lequel le magnat a écrit :

« D’accord, voici Porn Vs Prostitution. Pourquoi est-il légal de payer quelqu’un pour du sexe devant une caméra ? En quoi l’un est-il différent de l’autre ?? »

Ok, alors voilà Porn Vs Prostitution. Pourquoi est-il légal de payer quelqu’un pour du sexe devant une caméra ? En quoi l’un est-il différent de l’autre ??— Raj Kundra (@TheRajKundra) 29 mars 2012

Twitterati n’était pas trop gentil avec lui.

Kundra est devenu une figure de plus en plus intéressante lorsqu’il s’est fiancé à l’actrice Shilpa Shetty, avec qui il était copropriétaire de l’équipe de cricket de la Premier League indienne (IPL) Rajasthan Royals. Les deux se sont mariés en novembre 2009.

Ses relations avec B-Town ont peut-être commencé à ce moment-là, mais Kundra était déjà un magnat des affaires à Londres, où il a rencontré l’actrice après sa victoire de Celebrity Big Brother. L’histoire à succès de Kundra est assez fascinante – du fils d’un conducteur de bus à un multimillionnaire – mais est également semée de controverses.

