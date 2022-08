Le vieux tweet de KL Rahul refait surface après le Golden Duck contre le Pakistan en Coupe d’Asie

Faites confiance à Twitter pour déterrer n’importe quoi. Les gars effrontés de l’application bluebird se sont mis au travail après que l’ouvreur indien KL Rahul a joué sur ses moignons tout en faisant face à sa toute première livraison par le débutant T20I Naseem Shah contre le Pakistan lors de l’ouverture de la Coupe d’Asie 2022 des deux équipes dimanche. L’Inde a pris un départ difficile alors que le départ de KL a vu l’Inde à 1/1 en 0,2 overs tout en poursuivant un objectif délicat de 148 mis en place par leurs rivaux plus tôt.

Compte tenu de la gravité de la situation, KL savait qu’il s’agissait d’un renvoi malheureux et le frappeur était visiblement fâché contre lui-même. Les fans étaient également agités et n’ont pas été faciles avec le joueur de cricket sur les réseaux sociaux.

Faire semblant de savoir jouer pic.twitter.com/B417NkggWe – KL Rahul (@klrahul) 26 avril 2022

Cependant, ils ont gardé la moquerie subtile en partageant et en “citant sur Twitter” un vieux tweet du joueur de cricket jouant au billard, admettant qu’il ne faisait que “faire semblant” de connaître le sport.

Il l’avait prédit plus tôt seulement….génie https://t.co/Thjo2vsJb1 — miss_nerdy16 (@misssaysf1) 28 août 2022

cet homme est un mème tellement ambulant https://t.co/SzSQ5A66y1 – Poorvika (@shaarleclair) 28 août 2022

je ris encore de ça https://t.co/ucflRCpY15 – M. (@okviratt) 28 août 2022

Était-il en train de parler de jouer au cricket ? https://t.co/zCAvjUlWzJ – S. (@pullshotx45) 28 août 2022

Une grande partie de Twitter n’était pas aussi subtile dans sa critique du frappeur.

Rishabh Pant et Deepak Hooda regardent KL Rahul revenir au pavillon pic.twitter.com/dV1hcnkcxO – Aditya Sen (@AdityaSen0007) 28 août 2022

Tout le monde après avoir vu le bâton de KL Rahul ##INDvsPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/AvFm5Os3hX — 🔔👑 (@superking1818) 28 août 2022

Si l’étouffement est un art, alors Kl Rahul est l’artiste, quel perdant. pic.twitter.com/T001Tlc32P — Shlok (@aegonaryaa) 28 août 2022

kl rahul a 0 coups emblématiques à l’âge de 30 ans – Mikhaïl (@SellTerStegen) 28 août 2022

KL Rahul dans chaque match important pic.twitter.com/XuEcjRGWHk — RP ᵉʳᵃ (@pridepant7) 28 août 2022

Heureusement pour KL et l’Inde, la pêche à la traîne a été de courte durée car l’ancien skipper indien Virat Kohli (35 ans) est arrivé et a stabilisé le navire bancal. Après la sortie de Kohli, Hardik Pandya et Ravindra Jadeja ont enlevé le jeu au Pakistan qui avait fait un travail louable pour garder les choses plutôt calmes tout au long de la course-poursuite de l’Inde.

Pandya a cousu un stand crucial de 52 points avec Ravindra Jadeja pour le cinquième guichet pour faire le travail. Jadeja a marqué 35 courses sur 28 balles. Alors que Pandya a terminé avec un six et est resté invaincu sur 33 balles sur 17 alors que l’Inde poursuivait l’objectif de 148 points avec 2 balles à revendre.

