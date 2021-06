Le vieux tweet de John McAfee refait surface quelques heures après avoir été retrouvé mort dans une prison espagnole

Le magnat des logiciels antivirus John McAfee a été retrouvé mort mercredi dans la prison de Barcelone, quelques heures après que le tribunal espagnol a autorisé son extradition vers les États-Unis pour évasion fiscale. L’homme de 75 ans a vécu une vie pleine de controverses et il est également très présent dans la cause de sa mort. Bien que la cause de la mort de McAfee ne soit toujours pas révélée, les internautes revisitent son tweet du 1er décembre 2019, ce qui, selon eux, est un indice clair. Le tweet présente une photo des bras droits de McAfee où il s’est fait tatouer « WHACKD ». Expliquant la raison pour laquelle il s’est fait tatouer, McAfee avait écrit dans le tweet qu’il avait reçu des messages subtils de responsables américains disant qu’ils venaient le chercher. Le pionnier du logiciel antivirus a également mentionné que les messages subtils des responsables américains signifiaient qu’il finirait par se suicider. Par conséquent, pour garder le message en mémoire, il s’est fait tatouer au cas où. À la fin du tweet, McAfee avait écrit : « Si je me suicide, je ne l’ai pas fait. J’étais foutu. Vérifiez mon bras droit.

Le fondateur envoyait un message aux gens selon lequel si des informations faisant état de sa mort par suicide apparaissaient, ils devaient savoir que ce sont les autorités américaines qui voulaient qu’il revienne dans le pays pour les procès pour évasion fiscale. De nombreux internautes ont également découvert les similitudes entre la mort de McAfee et de Jeffrey Epstein, qui a également eu lieu dans une prison le 10 août 2019. Epstein était un mondain américain, financier, qui a été condamné pour avoir procuré une fille mineure à des fins de prostitution, de trafic sexuel pour de nombreuses célébrités.

Commentant le tweet de McAfee en 2019, un utilisateur s’est demandé qui l’avait « Epsteiné ».

De nombreux utilisateurs ont exprimé leur incrédulité face au tweet inquiétant qui s’est probablement avéré être une prophétie.

McAfee a été arrêté par les autorités espagnoles en octobre 2020 après avoir été inculpé aux États-Unis pour fraude fiscale la même année. Les allégations contre McAfee étaient celles d’un défaut de déclaration d’impôt pendant quatre ans malgré des millions de revenus gagnés entre 2014 et 2018. Les documents judiciaires allèguent qu’il a gagné de l’argent en faisant la promotion de crypto-monnaies, des allocutions, en vendant les droits de sa vie pour un documentaire , et des travaux de consultation.

