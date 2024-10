Le vieux pressoir / a25architetti

© Marcello Mariana

Description textuelle fournie par les architectes. Un grand espace, situé à l’intérieur d’une villa italienne historique dans la Brianza et construit sur un ancien « castrum » romain, a été abandonné pendant des décennies, uniquement pour être utilisé comme entrepôt. Cet espace, adjacent à une église et à l’entrée de la villa, a aujourd’hui été aménagé en un espace polyvalent pour des événements et des expositions. Un joyau caché d’une rare beauté qui rappelle un artisanat typique de la Brianza, à savoir la viticulture et le pressurage du raisin. Un espace presque mystique et sensoriel qui évoque et fait revivre une ancienne façon de travailler et de vivre.

Plus nous examinions la maçonnerie, plus il devenait évident à quel point l’histoire du bâtiment jouait un rôle clé dans le projet. L’espace était autrefois en plein air, sans aucun toit et les fenêtres donnaient sur une cour-jardin intérieure ; la zone a ensuite été entourée d’une nouvelle maçonnerie et d’un toit, formant un nouveau bâtiment adossé aux volumes intérieurs.

Les plâtres des anciens murs extérieurs du bâtiment, les éléments en bois des balcons et les pierres de taille sont bien visibles. Les couches de maçonnerie ont été laissées visibles, au lieu de disparaître derrière une couche de plâtre neuf ou d’être enlevées, pour raconter l’histoire du lieu et ses différents usages au fil du temps.

L’idée de « légèreté » nous a guidé dans le choix des matériaux : un revêtement en béton définit une nouvelle stratification, à la fois flanquant et en retrait de la maçonnerie, suivant le motif irrégulier des murs en pierre et formant une démarcation plus sombre entre le nouveau et le nouveau. zones existantes.

Le sol en béton construit un nouveau niveau clair et défini d’où émergent des éléments en cuivre fabriqués à la main. Ils se détachent par ailleurs de la maçonnerie et définissent le nouvel éclairage de l’espace.

La reconversion du « vieux pressoir » a été un exercice d’équilibre entre préserver son authenticité et greffer de nouveaux éléments, le tout en essayant de préserver l’atmosphère et l’identité d’un lieu qui conserve encore des traces cachées de notre histoire.

Cela nous permet de vivre une dimension holistique de la vie et de réfléchir à l’idée de confort qui est souvent influencée par le contexte social dans lequel nous vivons et qui est certainement éloigné de ce dont nous avons réellement besoin.

Aujourd’hui « Le Vieux Pressoir », qui appartient à une famille locale, devient un environnement polyvalent grâce à un réaménagement architectural qui préserve sa mémoire tout en intégrant de nouveaux usages et fonctions. L’espace est à louer pour des événements, des expositions et des conférences.