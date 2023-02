Le vietnamien Thai Ngoc n’a pas dormi depuis plus de 60 ans

Qui n’aime pas dormir ? Un être humain moyen a besoin d’environ 6 à 8 heures de sommeil pour donner à son corps un repos suffisant et se réveiller en se sentant rajeuni. Vous avez peut-être remarqué qu’il devient très difficile de fonctionner lorsque vous ne dormez pas bien. Et si on vous disait qu’il y a un homme qui n’a pas dormi depuis plus de 60 ans ? Une vidéo YouTube sur un Vietnamien affirmant n’avoir pas dormi depuis 1962 a pris d’assaut Internet.

Thai Ngoc, un homme de 80 ans, affirme qu’il y a plusieurs décennies, il a attrapé de la fièvre dans son enfance, après quoi il n’a plus jamais pu dormir. Le cas unique en son genre pourrait faire paraître Ngoc surhumain, mais lui aussi veut avoir un sommeil paisible comme les autres autour de lui. Mais il prétend que la fièvre de 1962 lui a arraché le sommeil pour toujours.

Les médias suggèrent que la famille de Ngoc, y compris sa femme, ses enfants, ses amis et ses voisins ne l’ont jamais vu dormir. De nombreuses personnes ont essayé de tester l’état de santé de Ngoc. Cependant, aucun d’entre eux n’a pu réfuter ses affirmations. L’état de cet homme de 80 ans est connu sous le nom d’insomnie et les nuits blanches peuvent nuire à la santé physique et mentale d’une personne. Mais cela ne semble pas du tout affecter sa santé. Ngoc est en forme et maintient sa santé en suivant une bonne alimentation. Il boit aussi du thé vert et aime le vin mais il ressent le même vide dans la vie que l’on pourrait ressentir s’ils ne dormaient pas.

Un YouTuber du nom de Drew Binsky a recherché Thai Ngoc au Vietnam et l’a trouvé. Publiée le 2 février, la vidéo compte plus de 3,6 millions de vues et montre l’homme interviewé en détail. Cela montre également que personne ne sait pourquoi l’homme ne peut pas dormir.

Naturellement, les personnes dans la section des commentaires ont été tout aussi surprises. Un utilisateur a commenté: «Son histoire est répandue dans les médias vietnamiens depuis un certain temps. Je me souviens avoir lu sur lui quand j’étais plus jeune. C’est agréable de le voir toujours en bonne santé et en bonne santé. Un autre utilisateur a commenté: “En gros, cet homme a eu le plus de temps sur terre qui ait jamais vécu.”

