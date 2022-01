Le Vietnam termine troisième après un match nul 2-2 contre le Myanmar, entre à élimination directe

Le Vietnam et le Myanmar ont fait match nul 2-2 lors de leur dernier match du groupe C de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC au stade DY Patil ici jeudi.

Le Vietnam est revenu deux fois par derrière pour sauver un point et terminer troisième, mais devra attendre la fin des matchs du groupe B plus tard jeudi pour connaître son sort en phase à élimination directe, les deux meilleures équipes classées troisièmes rejoignant les vainqueurs et les coureurs de groupe respectifs. en quart de finale.

Le Myanmar, qui avait besoin d’une victoire pour terminer au-dessus de ses rivaux d’Asie du Sud-Est, a commencé comme le plus agressif des deux équipes et a jeté un premier coup d’œil au but à la deuxième minute après que la passe filetée de Tun Win Theingi ait trouvé Thaw Thaw, dont le tir n’a pas troublé le gardien vietnamien. Tran Thi Kim Thanh.

Le Vietnam a failli trouver le filet une minute plus tard lorsque Nguyen Thi My Anh a tenté d’attraper la gardienne du Myanmar Nwe May Zin hors de sa ligne, mais son tir de loin a été refusé par la barre transversale.

Cela a ouvert la voie à un match bien équilibré alors que les deux équipes se sont créées des opportunités avec Nwe qui a empêché Huynh Nhu du Vietnam à la 13e, tandis que la tête de Tun de l’intérieur de la surface a été dégagée deux minutes plus tard.

Cependant, c’est le Vietnam qui a concédé le premier but lorsque Nguyen Thi Thanh Nha a fait tomber Noe Khin Myat qui avançait dans la surface, Tun ne faisant aucune erreur en convertissant le penalty.

Le Vietnam a riposté et après plusieurs occasions manquées, ils ont finalement égalisé le score sur le coup de la mi-temps, Nguyen Thi Tuyet Dung battant Nwe sur un coup de pied arrêté.

Les charges de Mai Duc Chung ont été inutiles devant le but après le redémarrage avec Huynh Nhu et Nguyen Thi Tuyet Dung qui ont tous deux manqué des occasions.

Le Myanmar, cependant, a de nouveau pris les devants de manière spectaculaire à la 49e minute lorsque Tun a placé Tun Khin Marlar, qui a trouvé de l’espace avant de fracasser son tir au fond du filet.

Le Vietnam a reçu une bouée de sauvetage lorsque Saw Thaw Thaw du Myanmar a concédé un penalty à la 62e minute après avoir fait tomber Nguyen Anh Thi My dans la surface de réparation.

Huynh Nhu n’a commis aucune erreur depuis le point de penalty, envoyant Nwe dans le mauvais sens pour égaliser une deuxième fois, les deux équipes devant se contenter d’une part des points.

