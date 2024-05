Le Vietnam nomme To Lam, haut responsable de la sécurité, comme nouveau président

BANGKOK (AP) — Le plus haut responsable de la sécurité du Vietnam, To Lam, a été confirmé mercredi comme nouveau président du pays. Il a supervisé les opérations de la police et des renseignements pendant une période où les groupes de défense des droits affirment que les libertés fondamentales ont été systématiquement supprimées et où leurs services secrets ont été accusés de violer le droit international.

Lam a été confirmé par l’Assemblée nationale du Vietnam après son prédécesseur a démissionné au milieu d’une campagne anti-corruption en cours Cela a ébranlé l’establishment politique et les élites économiques du pays et a entraîné de nombreux changements de gouvernement au plus haut niveau.

Le Vietnam La présidence est en grande partie cérémoniale, mais son nouveau rôle de chef de l’État place l’homme de 66 ans dans une « position très forte » pour devenir le prochain secrétaire général du Parti communiste, le poste politique le plus important du pays, a déclaré Nguyen Khac Giang. analyste à l’Institut ISEAS-Yusof Ishak de Singapour.

Le secrétaire général du Parti communiste, Nguyen Phu Trong, a été élu pour un troisième mandat en 2021, mais à 80 ans, il ne pourra pas briguer un autre mandat après 2026.

Trong est un idéologue qui considère la corruption comme la menace la plus grave qui pèse sur le parti. En tant que plus haut responsable de la sécurité du Vietnam, Lam a dirigé l’action de Trong. vaste campagne anti-corruption.

Suite à la confirmation de Lam en tant que président, le vice-ministre de la Sécurité publique, Tran Quoc To, a été nommé pour lui succéder au ministère dans un rôle intérimaire.

Lam a passé plus de quatre décennies au ministère de la Sécurité publique avant de devenir ministre en 2016. Son ascension a eu lieu alors que le bureau politique vietnamien perdait six de ses 18 membres dans le cadre de la campagne anti-corruption en pleine expansion, notamment deux anciens présidents et Chef du parlement vietnamien.

Lam était à l’origine de nombreuses enquêtes sur des hommes politiques de premier plan, a déclaré Giang.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh est considéré comme l’autre candidat majeur à la succession éventuelle de Trong, a déclaré Giang.

L’actuel vice-président du Parlement vietnamien a été confirmé lundi comme président de l’Assemblée nationale après la démission de son prédécesseur, Vuong Dinh Hue, au milieu de la campagne anti-corruption. Jusqu’à sa démission, Hue était également largement considéré comme un successeur potentiel de Trong.

Cette instabilité sans précédent du système politique vietnamien a effrayé les investisseurs alors que le pays tente de se positionner comme une alternative pour les entreprises cherchant à détourner leurs chaînes d’approvisionnement de la Chine.

Un flot d’investissements étrangers, en particulier dans la fabrication de produits de haute technologie comme les smartphones et les ordinateurs, a fait naître l’espoir qu’ils pourraient rejoindre les « Quatre tigres asiatiques » – Hong Kong, Singapour, la Corée du Sud et Taiwan, dont les économies ont connu une industrialisation rapide et ont affiché une forte croissance. les taux.

Mais les scandales et l’incertitude, y compris condamnation à mort pour un magnat de l’immobilier accusés d’avoir détourné près de 3 % du PIB du pays en 2022 – ont apporté avec eux l’incertitude et la réticence bureaucratique à prendre des décisions. La croissance économique a ralenti à 5,1 % l’année dernière, contre 8 % en 2022 en raison du ralentissement des exportations.

Durant les années où Lam était à la tête du ministère de la Sécurité publique, Human Rights Watch, Amnesty International et d’autres organisations de surveillance ont vivement critiqué le Vietnam pour son harcèlement et intimidation des critiques.

En 2021, les tribunaux ont reconnu coupables au moins 32 personnes pour avoir publié des opinions critiques à l’égard du gouvernement et les ont condamnées à plusieurs années de prison, tandis que la police en a arrêté au moins 26 autres sur la base d’accusations fabriquées de toutes pièces, selon Human Rights Watch.

Sous la direction de Tam en tant que principal responsable de la sécurité du Vietnam, la société civile a été confrontée à de nouvelles restrictions, les restrictions sur l’aide étrangère introduites en 2021 ont été renforcées en 2023, le pays des militants pour le climat emprisonnéset des lois ont été introduites pour censurer les médias sociaux, a déclaré Ben Swanton de The 88 Project, un groupe qui milite pour la liberté d’expression au Vietnam.

« Avec l’accession de To Lam à la présidence, le Vietnam est désormais un véritable État policier », a déclaré Swanton, ajoutant que le Politburo au pouvoir au Vietnam était désormais dominé par des responsables de la sécurité actuels et anciens. Il a déclaré qu’il s’attendait à une nouvelle intensification de la répression et de la censure.

Alors que le Vietnam était soumis à un confinement dû au COVID-19 en 2021, une vidéo a fait surface montrant le chef turc Nusret Gokce, plus connu sous le nom de Salt Bae, donnant à Tam un steak incrusté d’or à Londres. Malgré les efforts visant à la censurer, la vidéo est devenue virale, attisant la colère généralisée des personnes confrontées à des confinements liés au virus qui ont exacerbé les privations économiques.

Entre-temps, un vendeur de nouilles vietnamien nommé Bui Tuan Lam, qui a suivi la vidéo avec une parodie de Salt Bae, a été arrêté pour diffusion de propagande anti-État et condamné à cinq ans de prison.

C’est également sous le mandat de Lam en tant que ministre de la Sécurité publique, en 2017, que les autorités allemandes ont déclaré que l’homme d’affaires et ancien homme politique vietnamien Trinh Xuan Thanh et son compagnon avaient été enlevés et traînés dans une camionnette au centre-ville de Berlin, dans ce que les responsables ont appelé « un phénomène flagrant et sans précédent ». violation du droit allemand et international.

Le Vietnam a affirmé que Thanh s’était rendu aux autorités vietnamiennes après avoir échappé à un mandat d’arrêt international pendant près d’un an. L’Allemagne a déclaré que lui et son compagnon avaient été kidnappés et a répondu en convoquant l’ambassadeur du Vietnam pour des entretiens et en expulsant son attaché de renseignement.

Thanh a été condamné à la prison à vie en 2018 après avoir été jugé au Vietnam.

Annonce accusations liées à l’espionnage en 2022 contre un homme accusé d’avoir participé à l’enlèvement de Thanh, le parquet fédéral allemand a déclaré que l’enlèvement était une « opération des services secrets vietnamiens » menée par des agents vietnamiens et des membres de son ambassade à Berlin ainsi que plusieurs ressortissants vietnamiens vivant en Europe. .

Le suspect, identifié uniquement sous le nom d’Ahn TL conformément aux lois allemandes sur la protection de la vie privée, a été reconnu coupable en 2023 de complicité d’enlèvement en tant qu’agent étranger et condamné à cinq ans de prison.

« Les relations entre l’Allemagne et le Vietnam continuent à ce jour d’être ébranlées par ce crime », avait alors déclaré le tribunal allemand.

Un autre suspect, identifié comme Long NH, a été reconnu coupable en 2018 par un tribunal de Berlin pour des accusations liées à l’espionnage et condamné à près de quatre ans de prison.