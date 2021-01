Le Vietnam a suspendu les vols entrants en provenance du Royaume-Uni et de l’Afrique du Sud pour de nouvelles variantes plus transmissibles de Covid-19, et davantage de pays devraient avoir des vols bloqués, a annoncé mardi le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Le ministère vietnamien de la Santé avait demandé lundi l’interdiction des vols à partir de 34 pays où la nouvelle souche, découverte pour la première fois au Royaume-Uni, avait été détectée.

Le gouvernement a suspendu tous les vols commerciaux entrants depuis mars, mais organise des vols de rapatriement pour les citoyens bloqués à l’étranger.

La nouvelle interdiction de vol est intervenue après qu’une Vietnamienne de 44 ans rentrant du Royaume-Uni chez elle a été trouvée infectée par la nouvelle variante et forcée de mettre en quarantaine dans la province méridionale de Tra Vin, a rapporté samedi le ministère.

Plus de 50 pays ont restreint les voyages depuis la Grande-Bretagne après la découverte d’une nouvelle souche de coronavirus, qui a rapidement dépassé les autres formes de virus au Royaume-Uni et a provoqué de nouveaux verrouillages.

Une variante trouvée en Afrique du Sud s’est également répandue au Royaume-Uni. Lundi, le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il était «Incroyablement inquiet» le développement.

Le Vietnam a été salué dans les médias et dans d’autres pays pour sa réponse rapide et agressive à la pandémie, avec ses mesures créditées de maintenir les infections et les décès extrêmement bas par rapport à sa population.

Le pays de 96 millions d’habitants a enregistré à ce jour 1504 infections à Covid-19 et 35 décès liés au virus.

