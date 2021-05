Le Vietnam INTERDIT tous les vols internationaux entrants vers sa capitale alors que la nation lutte pour contenir l’épidémie de Covid-19

La suspension des vols entrants vers l’aéroport international Noi Bai de Hanoï affectera tous les vols internationaux « du 1er juin à minuit au 7 juin », l’Administration de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) a déclaré lundi dans un communiqué. Les vols aller se poursuivront normalement. La CAAV n’a pas précisé dans son communiqué si les vols intérieurs seraient concernés par la mesure.

Le centre d’affaires et la plus grande ville du sud du Vietnam, Ho Chi Minh, avait précédemment introduit une mesure similaire interdisant toutes les arrivées étrangères à son aéroport international de Tan Son Nhat. La suspension devait rester en place jusqu’au 4 juin, mais la CAAV a annoncé lundi qu’elle serait prolongée jusqu’au 14 juin.

Avant même l’annonce de la dernière décision, le Vietnam limitait les arrivées d’étrangers dans le pays, toute personne arrivant de l’étranger devant entrer en quarantaine obligatoire de 21 jours.

Ho Chi Minh, une ville de neuf millions d’habitants, a également introduit des règles strictes de distanciation sociale, notamment l’interdiction des grands rassemblements et des repas dans les restaurants, ainsi que la fermeture des casinos et des salons de beauté. Les autorités de la ville ont également exhorté tous les résidents de plus de 60 ans à rester chez eux.

Les mesures ont été prises au milieu de l’annonce d’une nouvelle souche de Covid-19, combinant des caractéristiques des variantes britannique et indienne, trouvée au Vietnam. Les variantes britannique et indienne sont considérées comme deux des plus transmissibles, et on craint également que la souche indienne ne soit potentiellement plus résistante aux vaccins.

La propagation de la variante indienne sur le sol britannique a incité l’Allemagne et la France à introduire des règles de quarantaine plus strictes pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni au début du mois.

Le Vietnam a déjà été félicité pour sa réponse relativement réussie à la pandémie de Covid-19, car le pays a contenu la propagation de la maladie pendant la majeure partie de l’année dernière. Au total, la nation de 98 millions d’habitants a enregistré plus de 7 200 cas et 47 décès à ce jour. Sa campagne de vaccination a été limitée jusqu’à présent, cependant, avec seulement environ 28 000 personnes entièrement vaccinées contre le virus à l’heure actuelle.

Cependant, le nombre de nouveaux cas a presque doublé au cours du mois dernier, incitant les autorités à prendre des mesures plus strictes pour contenir la propagation du virus. Le gouvernement a également encouragé lundi les autorités locales et les entreprises à importer elles-mêmes les vaccins Covid-19, ajoutant que cela peut être fait via une procédure du ministère de la Santé ou via l’un des 27 importateurs agréés.

