Le Vietnam interdit le film Barbie : ce qu’il faut savoir sur le différend en mer de Chine méridionale

Pendant des décennies, la voie navigable riche en ressources – qui s’étend sur environ 1,4 million de miles carrés et est traversée par environ un tiers du transport maritime international – a été contestée entre divers pays d’Asie du Sud-Est, Taïwan et la Chine, qui ont tous des revendications qui se chevauchent. collection de roches, de récifs et d’îles inhabitées. Malgré l’arbitrage international sur certaines de ces affirmations, la mer de Chine méridionale a été marquée par la militarisation et aucune résolution claire.