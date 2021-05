Le Vietnam impose des règles strictes de distanciation sociale et lance une enquête criminelle après le cluster Covid-19 lié à l’église chrétienne

Les rassemblements de plus de deux personnes sont interdits dans les quartiers Go Vap et Thanh Loc de la ville. Les résidents ont été invités à quitter leur domicile uniquement pour acheter des produits d’épicerie ou des médicaments et en cas d’urgence. Ils sont également autorisés à se déplacer pour travailler dans des entreprises qui impliquent « essentiel » biens et services. La nouvelle réglementation durera deux semaines.

Des règles moins restrictives ont été mises en place dans le reste de Ho Chi Minh, où les autorités ont interdit les rassemblements de 20 personnes ou plus au même endroit, et de 10 personnes ou plus en dehors des lieux de travail, des écoles et des hôpitaux. Tout le monde doit rester à deux mètres les uns des autres dans les espaces publics.T

Le plus haut responsable de la ville, Nguyen Thanh Phong, a déclaré que les restrictions avaient été imposées pour contenir le groupe d’infections liées au groupe chrétien appelé Revival Ekklesia Mission. Selon le site d’information VnExpress, 126 patients Covid-19 ont été liés au cluster depuis mercredi, dont 33 n’ont pas encore été confirmés par le ministère de la Santé.

La police a ouvert dimanche une enquête sur l’église. La congrégation est soupçonnée d’avoir violé la loi qui interdit « propagation de maladies infectieuses dangereuses chez l’homme », a rapporté le site d’information Vietnamplus.

Les médias vietnamiens ont cité le Centre de contrôle des maladies de Ho Chi Minh-Ville disant que les fidèles s’étaient rassemblés dans un petit espace mal ventilé et ne portaient pas de masques.

Le Premier ministre du pays, Pham Minh Chinh, a appelé dimanche à une « offensive plus forte et plus efficace » contre le virus.

Le ministère de la Santé a enregistré 56 nouveaux cas de Covid-19 au cours des dernières 24 heures. Dans l’ensemble, le Vietnam a enregistré 5 462 cas transmis localement et 1 502 cas importés depuis le début de la pandémie.

