Le Vietnam et les Philippines concluent un accord sur la sécurité en mer de Chine méridionale

(1ère MISE À JOUR) Les deux protocoles d’accord sur la sécurité couvrent la « prévention des incidents en mer de Chine méridionale » et la « coopération maritime » entre les garde-côtes vietnamiens et philippins, selon un responsable vietnamien annonçant les accords.

HANOI, Vietnam – Le Vietnam et les Philippines ont convenu mardi 30 janvier de renforcer la coopération entre leurs garde-côtes et de prévenir des incidents fâcheux en mer de Chine méridionale, dans une annonce faite lors d’une visite d’État à Hanoï du président Ferdinand Marcos Jr.

Les deux pays d’Asie du Sud-Est ont des revendications concurrentes sur certaines parties de la mer de Chine méridionale, un canal pour 3 000 milliards de dollars de commerce maritime annuel que la Chine revendique presque dans sa totalité.

Les deux protocoles d’accord sur la sécurité couvrent « la prévention des incidents en mer de Chine méridionale » et la « coopération maritime » entre les garde-côtes, selon un responsable vietnamien qui a annoncé les accords lors d’une cérémonie officielle au palais présidentiel du pays.

Les accords de Hanoï, dont les détails n’ont pas été divulgués, pourraient risquer de provoquer la colère de Pékin, surtout s’ils ouvrent la voie à de futurs compromis sur des revendications controversées. La Chine a tendance à considérer avec scepticisme les progrès réalisés dans la résolution des différends frontaliers parmi les autres demandeurs.

Hanoï et Manille ont eu des démêlés avec les garde-côtes chinois dans le passé, mais les altercations ont été fréquentes l’année dernière entre les navires chinois et les Philippines, un allié des États-Unis, aggravant la détérioration des relations.

L’accord de coopération maritime vise à établir un partenariat global entre les deux garde-côtes en matière de renforcement des capacités, de formation et d’échanges de personnel et de navires afin d’améliorer leur capacité à mener des opérations ensemble, selon les remarques de Marcos lors d’une réunion avec le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh. .

“La mer de Chine méridionale reste un point de discorde”, a déclaré Marcos lors de la réunion.

« Nous défendons fermement notre souveraineté, nos droits souverains et notre juridiction contre toute provocation. Mais en même temps, nous cherchons également à résoudre ces problèmes avec la Chine par le biais d’un dialogue et de consultations pacifiques en tant qu’États souverains égaux.

Avant de rencontrer le président vietnamien Vo Van Thuong, Marcos a déclaré que le Vietnam était « le seul partenaire stratégique des Philippines » en Asie du Sud-Est et a souligné que la coopération maritime était le fondement de cette relation.

“La situation mondiale et régionale évolue de manière rapide et complexe et nous devons donc nous unir et coopérer plus étroitement”, a déclaré le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, soulignant que la visite de Marcos avait contribué à renforcer les relations bilatérales.

Le Vietnam, l’un des plus grands exportateurs de riz au monde, a également conclu des accords avec les Philippines, l’un des principaux importateurs de céréales, portant sur le commerce du riz et la coopération agricole.

Au cours de sa visite de deux jours à Hanoï, Marcos rencontrera les dirigeants vietnamiens, mais pas le chef du Parti communiste Nguyen Phu Trong, selon le calendrier officiel, dans ce qui serait la troisième absence consécutive de Trong aux réunions avec les dirigeants en visite ce mois-ci.

Trong, 79 ans, a cependant assisté à une session parlementaire à la mi-janvier, dissipant en partie les inquiétudes concernant sa santé après qu’il n’ait pas été inclus dans les programmes officiels des visites des dirigeants du Laos et d’Indonésie.

Avant de rencontrer les dirigeants politiques vietnamiens mardi, Marcos a rencontré lundi Pham Nhat Vuong, président de Vingroup, le plus grand conglomérat vietnamien.

La société a annoncé mardi que son unité de voitures électriques VinFast ouvrirait un réseau commercial aux Philippines.

Marcos a déclaré que les Philippines pourraient aider à produire des batteries pour véhicules électriques, grâce à leurs réserves de cobalt, de cuivre et de nickel, a indiqué Vingroup dans un communiqué.

Il a déclaré que les deux pays avaient pour objectif d’augmenter le commerce bilatéral de 7 à 10 milliards de dollars.

– Rappler.com