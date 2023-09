Le Vietnam et les États-Unis annoncent un nouvel accord stratégique

Les deux pays ont élevé leurs relations bilatérales au plus haut niveau possible et signé plusieurs accords d’investissement et commerciaux majeurs.

Le Vietnam et les États-Unis ont convenu d’améliorer considérablement leurs relations bilatérales et de renforcer leur coopération en matière de défense, tout en saluant plusieurs accords majeurs d’une valeur de plusieurs milliards de dollars. Cette annonce intervient dans un contexte de relations tendues entre Hanoï et Washington avec la Chine.

Dans un communiqué publié lundi à l’issue d’une rencontre entre le président américain Joe Biden et le dirigeant vietnamien Nguyen Phu Trong, la Maison Blanche a déclaré que les deux pays ont élevé leurs relations au statut de « partenariat stratégique global », le niveau le plus élevé dans la hiérarchie des relations bilatérales de Hanoï. « aux fins de la paix, de la coopération et du développement durable ».

En matière de sécurité, les dirigeants américain et vietnamien ont salué « une coopération plus poussée dans l’industrie de la défense et le commerce de la défense conformément aux conditions de chaque partie », selon le communiqué. En outre, les États-Unis ont déclaré qu’ils « s’engage à continuer d’aider le Vietnam à développer ses capacités de défense autonomes. »

La réunion de haut niveau a débouché sur plusieurs accords américano-vietnamiens majeurs. Vietnam Airlines a signé un accord de 7,8 milliards de dollars pour l’achat de 50 Boeing 737, qui, selon la Maison Blanche, soutiendraient plus de 30 000 emplois aux États-Unis.

Washington et Hanoï ont également conclu un nouveau partenariat en matière de puces avec le Vietnam, qui, selon Washington, contribuerait à soutenir « Des chaînes d’approvisionnement de semi-conducteurs résilientes pour l’industrie, les consommateurs et les travailleurs américains. »

La société américaine Amkor Technology, spécialisée dans l’industrie des semi-conducteurs, devrait lancer ses opérations dans une usine au Vietnam en octobre 2023, avec un investissement total estimé à 1,6 milliard de dollars. Deux autres sociétés technologiques basées aux États-Unis – Marvell Technology et Synopsys – ouvriront également des installations au Vietnam.

Le rapprochement historique entre les États-Unis et le Vietnam intervient dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et la Chine, les responsables des deux pays s’accusant mutuellement d’escalade. Pendant ce temps, les relations entre Hanoï et Pékin ont été entachées par un différend territorial, le Vietnam critiquant fréquemment son voisin du nord pour ce qu’il considère comme des violations de ses eaux souveraines en mer de Chine méridionale.

Lors de sa visite au Vietnam dimanche, Biden a déclaré qu’il « ne veut pas contenir la Chine » mais aspire plutôt à s’assurer que nous entretenons une relation qui « est en pleine forme. »