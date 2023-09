Le Vietnam emprisonne un militant écologiste pendant trois ans pour fraude fiscale | Actualités de l’environnement

Les groupes de défense des droits condamnent la condamnation prononcée contre un éminent militant sur les questions du changement climatique et de la dégradation de l’environnement.

Le Vietnam a condamné l’éminente militante écologiste Hoang Thi Minh Hong à trois ans de prison pour fraude fiscale.

Le journal public Thanh Nien a déclaré que Hong, le fondateur de CHANGE, un groupe de défense de l’environnement aujourd’hui disparu, avait été reconnu coupable après un procès d’une journée dans le sud d’Hô Chi Minh-Ville.

Elle a été reconnue coupable d’avoir éludé près de 275 000 dollars d’impôts liés au CHANGE, a déclaré son avocat Nguyen Van Tu à l’agence de presse AFP.

« Cette condamnation est une fraude totale, personne ne devrait s’en laisser berner », a déclaré Ben Swanton, co-directeur de l’association caritative The 88 Project.

« C’est encore un autre exemple de la loi utilisée comme arme pour persécuter les militants climatiques qui se battent pour sauver la planète. »

Les États-Unis et un certain nombre de groupes de défense des droits de l’homme avaient exprimé leurs inquiétudes concernant Hong et la répression exercée contre CHANGE lorsqu’elle a été arrêtée en juin.

Avant le procès, Human Rights Watch (HRW) a exhorté le gouvernement vietnamien à abandonner toutes les charges retenues contre Hong.

« Les autorités vietnamiennes utilisent le code des impôts aux termes vagues comme une arme pour punir les dirigeants environnementaux que le parti communiste au pouvoir considère comme une menace pour leur pouvoir », a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint de HRW pour l’Asie, dans un communiqué.

« Le gouvernement devrait cesser de punir les militants qui prônent pacifiquement une action contre le changement climatique et des politiques vertes et abandonner les poursuites contre Hoang Thi Minh Hong. »

Hong, 51 ans, a fondé CHANGE en 2013 pour s’attaquer aux problèmes liés au changement climatique, à la pollution et à la faune sauvage en voie de disparition.

Elle a obtenu une reconnaissance internationale pour sa campagne, mais a brusquement fermé l’organisation en octobre 2022.