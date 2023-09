Le Vietnam emprisonne Hoang Thi Minh Hong, militante pour le climat, pour évasion fiscale

Un militant vietnamien de premier plan pour le climat a été emprisonné pour évasion fiscale, le dernier écologiste mis derrière les barreaux par le gouvernement communiste du pays.

Un tribunal de Hô Chi Minh-Ville a condamné Hoang Thi Minh Hong à trois ans de prison pour avoir éludé 275 000 dollars d’impôts liés à son groupe de campagne environnemental Change, a déclaré son avocat, Nguyen Van Tu.

Cet homme de 50 ans est au moins le cinquième militant écologiste à être emprisonné pour évasion fiscale au cours des deux dernières années, alors que le gouvernement autoritaire vietnamien intensifie sa répression contre les militants.

Son mari, Hoang Vinh Nam, s’est dit « déçu » du verdict.

« La peine infligée à Hong aujourd’hui était trop lourde », a-t-il déclaré. «Je pense que c’était injuste envers Hong. L’avocat de la défense a fait de son mieux mais ses arguments n’ont pas été correctement pris en compte.

Les médias d’État ont déclaré que les accusations concernaient les revenus générés par Change de 2012 à 2022. Hong a reconnu les accusations et, avec sa famille, a payé à l’État 3,5 milliards de dongs (145 000 dollars) en échange de clémence, ont indiqué les médias d’État.

Hong a fondé Change pour mobiliser les Vietnamiens, en particulier les jeunes, à agir sur les problèmes environnementaux, notamment le changement climatique, le commerce illégal d’espèces sauvages et la pollution. Mais elle a brusquement fermé le groupe l’année dernière après que quatre militants environnementaux et des droits de l’homme aient été emprisonnés pour évasion fiscale.

« Cette condamnation est une fraude totale, personne ne devrait s’en laisser berner », a déclaré Ben Swanton, co-directeur du Projet 88, qui défend les droits de l’homme au Vietnam. « C’est encore un autre exemple de la loi utilisée comme arme pour persécuter les militants climatiques qui se battent pour sauver la planète. »

Plus tôt ce mois-ci, la police de Hanoï a arrêté le directeur de l’Initiative vietnamienne pour la transition énergétique, un groupe de réflexion indépendant sur la politique énergétique.

Ngo Thi To Nhien, qui a travaillé avec l’UE, la Banque mondiale et l’ONU, aurait travaillé sur le plan de mise en œuvre du Partenariat vietnamien pour une transition énergétique juste, un projet financé par le G7 à hauteur de 15 milliards de dollars pour aider le Vietnam à sevrer des combustibles fossiles.

Aucune information officielle sur l’accusation de Nhien n’a été rendue publique.

Hong est reconnue internationalement pour son travail : elle a rejoint le programme Obama Foundation Scholars à New York en 2018 et a été classée par Forbes parmi les 50 femmes vietnamiennes les plus influentes en 2019.

Lorsqu’elle a été arrêtée en mai, l’organisme des droits de l’homme de l’ONU faisait partie des nombreux groupes internationaux à exprimer leur inquiétude, mettant en garde contre « l’effet dissuasif » des poursuites fiscales contre les groupes de la société civile.

Parmi les quatre militants écologistes emprisonnés l’année dernière se trouvait Nguy Thi Khanh, une militante mondialement reconnue pour le climat et l’énergie qui a remporté le prix Goldman pour l’environnement en 2018. Elle a passé près d’un an en prison avant d’être libérée le mois dernier.

L’Agence France-Presse et Reuters ont contribué à ce rapport