HONG KONG – Le Vietnam a condamné mardi trois journalistes à la prison, dont un éminent journaliste qui avait écrit pour des organes de presse étrangers et prôné la liberté de la presse dans l’État à parti unique.

Ces condamnations sont la dernière répression contre la pensée indépendante dans un pays où les autorités sont occupées à éradiquer la dissidence avant une réunion importante du Parti communiste au pouvoir plus tard ce mois-ci.

L’éminent journaliste, Pham Chi Dung, a été condamné à 15 ans de prison pour avoir fait et diffusé de la propagande contre l’État. M. Dung est le fondateur de l’Association des journalistes indépendants du Vietnam, un groupe non autorisé qui a été créé il y a sept ans dans un pays où tous les médias appartiennent à l’État et où le Parti communiste a construit un grand appareil pour étouffer la dissidence.

Deux autres journalistes, Nguyen Tuong Thuy et Le Huu Minh Tuan, ont été condamnés pour des chefs d’accusation similaires par le même tribunal de Ho Chi Minh Ville. Ils ont reçu 11 ans chacun.