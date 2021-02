M. Trong, 76 ans, de santé fragile après 10 ans à la tête du parti, a été reconduit au poste de secrétaire général de l’une des rares dictatures communistes au monde. Connu pour sa position idéologique conservatrice, M. Trong a fait de la lutte contre la corruption de haut niveau une priorité, et il a présidé à une époque de croissance économique soutenue et de succès national dans la maîtrise du coronavirus.

Mais cela n’a pas empêché le parti de consolider son pouvoir en concluant lundi son congrès tous les cinq ans, lui donnant un troisième mandat dans le but de projeter l’unité et de repousser des challengers plus pragmatiques.

«Le message clé est que le parti s’accrochera au pouvoir à tout prix», a déclaré Alexander Vuving, professeur au Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies à Honolulu. «Je ne m’attends pas à un grand changement dans la direction de la politique étrangère ou économique du Vietnam au cours des cinq prochaines années.»

Le Parti communiste vietnamien gouverne la nation de près de 100 millions d’habitants et gouverne depuis plus de 45 ans depuis la réunification. La direction de l’État à parti unique est divisée en trois postes: le chef du parti, un président qui est chef de l’État et un premier ministre qui dirige le gouvernement. Depuis 2018, M. Trong est à la fois chef du parti et président.

Le parti promeut une version du capitalisme d’État qui a propulsé le Vietnam vers une croissance économique de 2,91% l’année dernière malgré les vents contraires de la pandémie de coronavirus. Ce chiffre était en baisse par rapport à plus de 7% les deux années précédentes, mais parmi les taux de croissance les plus élevés au monde.

Le Vietnam a été parmi les pays les plus efficaces pour contenir le coronavirus, avec des contrôles aux frontières stricts, le port de masques, la recherche des contacts et l’isolement des personnes infectées. Avant une récente flambée, il avait passé près de deux mois sans détecter un cas de transmission locale, et il n’a signalé que 1 817 cas et 35 décès.