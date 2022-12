Le Vietnam conclut un accord de plusieurs milliards de dollars avec les pays riches pour sortir du charbon

Le Vietnam a conclu un accord de 15,5 milliards de dollars (~ 272 milliards de rands) avec les pays riches pour s’éloigner du charbon.

Le partenariat pour une transition énergétique juste fait suite à celui obtenu pour la première fois par l’Afrique du Sud et, plus récemment, par l’Indonésie.

Compte tenu du financement, le Vietnam devrait atteindre son pic d’émissions cinq ans plus tôt.

Le Vietnam a décroché un partenariat de 15,5 milliards de dollars (~ 272 milliards de rands) avec des bailleurs de fonds dirigés par l’Union européenne et le Royaume-Uni pour aider à financer sa transition loin du charbon.

La nation d’Asie du Sud-Est recevra la moitié de l’ensemble des subventions et des prêts alloués des pays donateurs, les 50% restants provenant d’un groupe d’investisseurs connu sous le nom de Glasgow Financial Alliance for Net Zero.

Le financement servira à nettoyer le secteur de l’électricité du Vietnam en s’éloignant du charbon, l’un des combustibles fossiles les plus sales.

L’accord marque le troisième d’une série d’accords de financement majeurs connus sous le nom de “Partenariats pour une transition énergétique juste” – lancés pour la première fois lors du sommet COP26 de Glasgow l’année dernière – dans lesquels les pays riches aident à payer les économies émergentes fortement dépendantes du charbon pour passer à des sources d’énergie plus vertes. Des accords similaires de plusieurs milliards de dollars ont été conclus avec l’Afrique du Sud et l’Indonésie.

L’accord avec le Vietnam a été officiellement signé lors du sommet UE-ASEAN à Bruxelles mercredi.

« Les nouveaux engagements du Vietnam à atteindre un pic d’émissions et à accélérer la transition du charbon aux énergies renouvelables témoignent du sérieux du Vietnam quant à la réalisation d’une transformation verte pour son peuple », a déclaré l’envoyé spécial du président américain pour le climat, John Kerry.

Le financement aidera à avancer de cinq ans la date de pointe des émissions du Vietnam jusqu’en 2030 et verra les émissions du secteur de l’électricité atteindre 170 millions de tonnes métriques, soit une baisse d’environ 70 millions de tonnes par rapport aux prévisions précédentes du pays. La capacité de production principale au charbon ne dépassera pas 30,2 gigawatts, soit une baisse de près de 7 gigawatts par rapport à ce qui était prévu, tandis que les énergies renouvelables représenteront près de la moitié de l’approvisionnement électrique d’ici la fin de la décennie.

L’une des principales préoccupations des groupes environnementaux avant l’accord était qu’il négligerait les militants emprisonnés dans le pays. L’accord fera référence à la construction d’un “consensus sociétal”, mais l’argent ne sera pas conditionné à la libération des militants, selon une personne proche du dossier.

Deux autres partenariats avec le Sénégal et l’Inde sont en préparation pour l’année prochaine.