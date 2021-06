Le Vietnam combat une nouvelle variante hybride «très dangereuse» de Covid qui pourrait alimenter la pire épidémie à ce jour

Le VIETNAM est aux prises avec un hybride Covid « très dangereux » qui se propage extrêmement rapidement, ce qui alimente sa pire épidémie à ce jour.

Les vols ont été suspendus et sa plus grande ville, Ho Chi Minh-Ville, a été placée sous contrôle draconien alors que le régime communiste du pays se démène pour éviter une catastrophe.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

7 Le Vietnam a du mal à contenir sa pire vague de pandémie Covid-19 Crédit : AFP

7 Le pays est plongé dans un confinement draconien Crédit : AP

Le pays d’Asie du Sud-Est a été salué comme une réussite dans la lutte contre Covid car il a vu une petite fenêtre pour agir dès le début et l’a pleinement utilisé avec un verrouillage sévère.

Mais maintenant, un nouvel hybride – qui serait un mélange de souche britannique et indienne – menace de plonger le pays dans une crise et d’exporter le virus dans le reste du monde.

Les autorités vietnamiennes ont révélé samedi avoir découvert une nouvelle variante « très dangereuse » du coronavirus qui se propage rapidement par voie aérienne.

On craint également que la nouvelle variante affecte davantage les personnes jeunes et en bonne santé que les souches précédentes.

Abhishek Rimal, le coordinateur régional pour la santé publique en Asie-Pacifique, a déclaré que bien que la séquence génomique complète de l’hybride potentiel ne soit toujours pas claire, les premiers rapports sur le terrain étaient inquiétants.

Ils soupçonnent qu’il aura une transmissibilité encore plus élevée que la souche d’origine ou l’une des variantes Abhishek Rimal, coordinateur régional pour la santé publique en Asie-Pacifique

Il a dit au Le télégraphe du jour: « Ce que nous comprenons du terrain et de certains épidémiologistes du pays, c’est qu’ils soupçonnent qu’il aura une transmissibilité encore plus élevée que la souche d’origine ou l’une des variantes », a-t-il déclaré au Telegraph.

« Si cela est confirmé, nous pourrions assister à une forte augmentation de Covid19 au Vietnam et même au-delà de l’Asie du Sud-Est. »

Le Vietnam a jusqu’à présent enregistré un peu plus de 7 100 cas de Covid-19 et 47 décès.

Mais plus de 4 000 de ces cas sont apparus lors d’une épidémie qui a été révélée pour la première fois le 27 avril et qui a été détectée dans 34 villes et provinces.

Malgré le caractère alarmant de la variante, le pays ne figure pas sur la liste rouge britannique qui obligerait les passagers à l’arrivée à subir dix jours de quarantaine dans un hôtel.

TEST DE MASSE EN COURS

Dans le but d’éradiquer la mutation, les habitants de Ho Chi Minh-Ville ne sont autorisés à quitter leur domicile que pour les activités nécessaires.

Les rassemblements publics de plus de 10 personnes sont interdits pendant les deux prochaines semaines, a annoncé le gouvernement.

Le journal d’État Vietnam News a déclaré que l’autorité de la ville prévoyait de tester toute sa population avec une capacité de test de 100 000 échantillons par jour.

Mais le pays a du mal à acheter des vaccins, bien qu’il ne soit pas encore clair si le vaccin protégerait les gens contre la nouvelle variante.

Le journal a également déclaré que la police avait déposé une plainte contre le couple qui dirigeait une mission de l’église protestante pour propagation de maladies infectieuses dangereuses, citant les mauvais protocoles de santé appliqués dans les locaux.

7 Les tests en laboratoire indiquent que la variante hybride peut être plus transmissible et peut se répliquer plus rapidement Crédit : AFP

7 La nouvelle variante hybride britannique-indienne a été détectée au Vietnam Crédit : EPA

Au moins 145 cas d’infection à coronavirus ont été signalés avec des liens avec la Revival Ekklesia Mission, une secte protestante, et le quartier de la ville de Go Vap, où est basée l’église, a été verrouillé.

Le Vietnam a depuis interdit tous les événements religieux à l’échelle nationale.

Le journal a déclaré que les fidèles de l’église se sont rassemblés dans un petit espace pour chanter et chanter sans distance appropriée et sans port de masque. La police de Ho Chi Minh-Ville a déclaré que la mission comptait 48 membres enregistrés.

Le rapport a indiqué que le mari et la femme accusés dans l’affaire étaient responsables de la direction et de l’organisation des activités à l’église.

Ils n’ont pas été identifiés et ne sont pas en état d’arrestation.

Depuis fin avril, une flambée de Covid-19 s’est propagée à 31 municipalités et provinces du Vietnam avec plus de 4 000 cas, soit près du double du nombre total signalé par le pays depuis le début de la pandémie.

7 Ce graphique met à nu la crise qui se déroule au Vietnam

Certains patients récents au Vietnam ont été infectés par un hybride des variantes du virus trouvé pour la première fois en Inde et au Royaume-Uni, a déclaré samedi le ministre de la Santé.

Nguyen Thanh Long a déclaré que l’hybride pourrait se propager plus facilement et pourrait être responsable de la récente poussée du Vietnam.

Les virus développent souvent de petits changements génétiques au fur et à mesure qu’ils se reproduisent, et de nouvelles variantes du coronavirus ont été observées presque depuis sa première détection en Chine fin 2019.

L’Organisation mondiale de la santé a classé le Royaume-Uni et les variantes indiennes, ainsi que deux autres découvertes pour la première fois en Afrique du Sud et au Brésil, comme des variantes préoccupantes car elles semblent être plus contagieuses.

Le Vietnam a vacciné 1 million de personnes avec des injections d’AstraZeneca.

Il a un accord avec Pfizer pour 30 millions de doses à livrer plus tard cette année. Il est également en pourparlers avec Moderna qui lui donnerait suffisamment de vaccins pour vacciner complètement 80% de ses 96 millions d’habitants.

Le Vietnam a vu le nombre total de cas de Covid plus que doubler en moins d’un mois