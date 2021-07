Le Vietnam bloque la capitale Hanoï pendant 15 jours alors que les cas augmentent

Plus tôt dans la semaine, la ville avait suspendu toutes les activités de plein air et ordonné la fermeture des entreprises non essentielles à la suite d’une augmentation des cas. Vendredi, Hanoï a signalé 70 infections confirmées, la plus élevée de la ville, faisant partie d’un record de 7 295 cas dans le pays au cours des dernières 24 heures.