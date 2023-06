Le Vietnam arrête des militants pour le climat tout en prenant des milliards à des donateurs étrangers

Commentez cette histoire Commentaire

SINGAPOUR – Le Vietnam a arrêté un militant écologiste de premier plan quelques mois seulement après avoir signé un accord pour recevoir des milliards de dollars d’aide internationale pour lutter contre le changement climatique, en partie à la condition que le gouvernement implique des militants de base dans l’effort. Hoang Thi Minh Hong, 51 ans, a été arrêtée à la fin du mois dernier dans le cadre de ce que les groupes de défense des droits considèrent comme une campagne méthodique des autorités vietnamiennes pour désactiver le mouvement climatique populaire du pays et faire taire les voix indépendantes du gouvernement.

Largement considéré comme un pilier du secteur à but non lucratif du Vietnam et l’un des principaux critiques des combustibles fossiles, Hong a mené des campagnes de pétition et des manifestations contre les centrales au charbon. Elle est la cinquième écologiste de premier plan au Vietnam à être accusée d’évasion fiscale en deux ans, mais la première à être ciblée depuis qu’une coalition internationale, comprenant les États-Unis et l’Union européenne, a convenu en décembre d’aider le Vietnam à réduire l’utilisation des combustibles fossiles en fournissant 15,5 milliards de dollars de financement. Les experts financiers disent qu’il s’agissait de l’une des plus importantes transactions de ce type.

L’accord signé avec le Vietnam stipule explicitement qu’une « consultation régulière » est requise avec « les médias, les ONG et les autres parties prenantes afin d’assurer un large consensus social ».

Facebook a contribué à apporter la liberté d’expression au Vietnam. Maintenant, ça aide à l’étouffer.

Quelques semaines avant sa détention, Hong a déclaré dans une interview au Washington Post à Ho Chi Minh-Ville que le mouvement climatique populaire au Vietnam était sur le point d’être entièrement désactivé. Quatre des principaux écologistes du pays, tous critiques des politiques énergétiques du gouvernement, étaient derrière les barreaux, leurs organisations dans les limbes. Elle avait pris du recul par rapport à son activisme ces derniers mois, notamment en démissionnant de son poste de directrice générale de son organisation à but non lucratif environnementale CHANGE, a-t-elle déclaré. Mais elle craignait qu’il ne soit trop tard.

« S’ils viennent me chercher », a déclaré Hong, « le mouvement aura disparu. »

Souvent présentés par les experts en énergie verte comme l’un des moyens les plus ambitieux de lutter contre le changement climatique, les accords de partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) reposent sur l’idée que les pays riches et fortement polluants ont la responsabilité d’aider les pays les plus pauvres à s’éloigner des combustibles fossiles et construire des infrastructures d’énergie renouvelable sans sacrifier la croissance économique. De tels accords ont été scellés avec l’Afrique du Sud, l’Indonésie et le Sénégal, et des négociations sont en cours avec l’Inde.

En Afrique du Sud et en Indonésie, les membres de la société civile ont été étroitement impliqués dans les discussions sur la manière de mettre en œuvre les accords du JETP, a déclaré Alice Carr, directrice exécutive des politiques publiques à la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, qui représente les institutions financières qui se sont engagées financement.

L’arrestation de Hong met en lumière les tensions entre les objectifs des pays donateurs et certains bénéficiaires. Pour réduire de manière significative les émissions de carbone, le monde a besoin que les pays ayant de mauvais antécédents en matière de droits de l’homme, y compris le Vietnam – le neuvième plus grand consommateur de charbon – soient impliqués dans l’effort. Mais les militants écologistes, qui sont impopulaires dans certains pays, sont nécessaires pour tenir les gouvernements et les entreprises responsables de la réalisation de leurs objectifs et pour garantir que la transition énergétique ne se fasse pas au détriment des populations marginalisées, a déclaré Rachel Cox, chercheuse senior chez Global Témoin, un groupe de surveillance.

Les États-Unis, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont publié des déclarations exprimant leur « inquiétude » face à l’arrestation de Hong. Des responsables de l’Union européenne ont soulevé le cas de Hong lors de réunions tenues avec les autorités vietnamiennes au début du mois et ont l’intention de le faire lors de réunions ultérieures sur le JETP, a déclaré Tim McPhie, porte-parole de la Commission européenne pour l’action climatique et l’énergie. Hong était un ancien boursier de la Fondation Obama, et mardi, 65 groupes de défense des droits ont écrit une lettre ouverte à l’ancien président Barack Obama l’exhortant à demander la libération de Hong.

Pourquoi les «condamnateurs» du climat remplacent les «négationnistes» du climat

Ben Swanton, codirecteur de The 88 Project, une organisation à but non lucratif qui suit les arrestations d’activistes au Vietnam, a déclaré que les partisans de l’accord JETP devraient conditionner leurs contributions financières à la libération d’activistes comme Hong, qui pourraient encourir une peine de prison de deux ans. et sept ans. Les signataires de l’accord ont « une énorme influence sur le Vietnam », a déclaré Swanton.

Hong a pris de l’importance en 1997, quand, à l’âge de 24 ans, elle est devenue la première Vietnamienne à visiter l’Antarctique. Elle a travaillé dans la conservation de la faune avant de créer CHANGE, son organisation à but non lucratif environnementale, à Ho Chi Minh-Ville. En 2017, son groupe a mené une pétition pour arrêter la construction d’une centrale électrique au charbon dans la province méridionale de Long An qui a attiré des milliers de signatures. Le groupe a abandonné la campagne, a déclaré Hong, lorsqu’elle a reçu un avertissement de la police.

Au Vietnam, la critique du gouvernement a longtemps été strictement limitée. Pendant près d’une décennie, des groupes à but non lucratif comme celui de Hong, qui n’étaient pas explicitement politiques et se concentraient sur des problèmes spécifiques, ont eu la possibilité d’opérer. Maintenant, au milieu d’une répression plus large contre la société civile, cet espace a diminué, a déclaré Hong.

« Être capable de communiquer et de mobiliser les gens – c’est maintenant très sensible », a-t-elle déclaré dans l’interview. « Pour le gouvernement, vous êtes considéré comme une menace. »

En 2021, Dang Dinh Bach, un avocat qui avait examiné les impacts environnementaux d’un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE, a été condamné à cinq ans de prison pour évasion fiscale, une accusation qui, selon les groupes de défense des droits, a été fabriquée. Deux autres défenseurs de l’environnement ont été inculpés, également pour fraude fiscale, à la fin de l’année. Et en 2022, alors qu’il négociait son accord JETP, le gouvernement a arrêté Nguy Thi Khanh, qui avait reçu le prestigieux Goldman Environmental Prize et est sans doute l’écologiste le plus célèbre du pays.

Les pourparlers sur le climat en Égypte éclipsés par des allumettes sur les droits de l’homme

Pour Hong, connue pour ses cheveux aux couleurs vives et ses remarques parfois mordantes sur l’industrie du charbon, l’arrestation de Khanh n’avait aucun sens. Khanh était doux et mesuré – un héros « mondialement reconnu », a déclaré Hong. Si elle pouvait être ciblée, a ajouté Hong, personne n’était en sécurité.

Khanh a été libéré en mai à la suite d’un chœur d’appels internationaux, notamment de l’envoyé spécial américain pour le climat, John F. Kerry. Moins de deux semaines plus tard, la police a accosté Hong à Ho Chi Minh-Ville, l’amenant au bureau de CHANGE avec une douzaine d’autres anciens employés de l’organisation, ont déclaré des témoins. Les autres travailleurs ont finalement été autorisés à partir. Mais pas Hong.

Depuis début juin, elle est détenue dans l’attente de son procès sans accès à un avocat ni à sa famille, a déclaré Swanton de The 88 Project. Tard mardi, la police de Hô-Chi-Minh-Ville a annoncé qu’elle avait officiellement accusé Hong d’évasion fiscale.