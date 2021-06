Le Vietnam approuve le vaccin chinois contre le coronavirus Sinopharm alors que le pays voit les infections augmenter

Le ministère vietnamien de la Santé a autorisé l’utilisation d’urgence du tir Sinopharm, a rapporté vendredi l’agence de presse officielle vietnamienne. Jusqu’à présent, le ministère n’a pas fait sa propre annonce concernant l’approbation.

Le vaccin chinois est le troisième vaccin autorisé par le pays d’Asie du Sud-Est. Il avait précédemment approuvé le tir anglo-suédois d’AstraZeneca, ainsi que Sputnik V.

Mercredi, le ministre de la Santé Nguyen Thanh Long a déclaré que le pays était sur le point d’obtenir 150 millions de doses de vaccins cette année, qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif de vacciner 75% des 98 millions d’habitants du pays. Jusqu’à présent, la campagne de vaccination s’est déroulée à un rythme plutôt modeste, avec environ 2,9 millions de doses importées, principalement AstraZeneca, dont environ un million ont été distribuées.

Le Vietnam a récemment connu une augmentation des infections, bien que son nombre global de coronavirus reste extrêmement faible par rapport aux pays les plus touchés, où le nombre de cas se chiffre déjà par millions. Depuis le début de la pandémie, le pays n’a enregistré que quelque 8 115 cas, dont 49 décès.

Quelque 60 % des cas vietnamiens ont toutefois été détectés au cours du mois dernier. De plus, la campagne de tests a été lente, avec seulement environ cinq millions de tests Covid-19 effectués, ce qui suggère que la situation réelle pourrait en fait être considérablement pire.

Dans le monde, plus de 172 millions de cas de coronavirus ont été signalés depuis le début de la pandémie, qui sévit depuis un an et demi déjà. Plus de 3,7 millions de personnes ont succombé à la maladie dans le monde.

